Colisão provoca um morto e um ferido grave em Coimbra

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo provocou, esta quarta-feira, uma vítima mortal e um ferido grave em Coimbra, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o acidente, bastante aparatoso, ocorreu na rua Adriano Lucas, em Coimbra, na freguesia de Eiras e São Paulo de Frades, às 13h06.

A vítima mortal é o condutor da moto. O ferido grave é o condutor do automóvel, que foi projetado para fora do habitáculo.

O óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Proteção Civil (VMER), enquanto o ferido grave foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Pelas 15:30, a rua ainda estava cortada nos dois sentidos para as operações de socorro e limpeza da via.