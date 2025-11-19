Conferência internacional assinala 100 anos da Festa de Cristo Rei

Entre 21 e 23 de novembro uma conferência internacional assinala o centenário da Solenidade de Cristo Rei (Christ the King International Conference 2025). A iniciativa vai decorrer no Santuário de Cristo Rei, em Almada, que a organizou em conjunto com a Rede Mundial de Oração do Papa. O objetivo principal é celebrar a Festa de Cristo Rei, instituída há 100 anos, mas pretende-se também fazer memória de outros momentos relacionados, como explica à Renascença o reitor do Santuário.

“Queremos assinalar os 100 anos da instituição da Festa de Cristo Rei. A par disto temos outras datas importantes: os 350 anos das aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, em Paray-le-Monial, França, e os 50 anos da beatificação da irmã Maria do Divino Coração (Maria Droste), uma religiosa de origem alemã que viveu e morreu em Portugal, e que pediu ao Papa Leão XIII a consagração do género humano ao Coração de Jesus”, indica o padre Carlos Filipe da Silva.

A parceria com a Rede Mundial de Oração do Papa, dos jesuítas, surgiu naturalmente, diz o padre Carlos. “Temos vindo a realizar algumas iniciativas em conjunto. Neste caso, sendo a Rede uma obra pontifícia responsável pela divulgação das intenções de oração do Papa, fazia ainda mais sentido este trabalho conjunto, porque a festa de Cristo Rei está muito relacionada com a Santa Sé e com o Papado”.

A Solenidade de Cristo Rei foi instituída em 1925 pelo Papa Pio XI, com Encíclica Quas Primas, para combater o laicismo moderno. A Festa celebra-se sempre no último domingo do Ano Litúrgico.

Oração, palestras, um concerto e um filme a estrear em Portugal

O programa oficial da Conferência inclui vários momentos de reflexão, oração e Adoração Eucarística, entre outros. A iniciativa abre na sexta-feira, dia 21, com várias palestras ao longo do dia, e o concerto Rex Gloriae, pelo Ensemble São Tomás de Aquino, às 21h15 no pavilhão do Rosário do Santuário do Cristo Rei, e que será aberto ao público.

Os trabalhos prosseguem no sábado, ao longo do dia, que termina com uma sessão de cinema. “Às 21h será possível assistir à antestreia do filme ‘Sacré Coeur. Son Règne n’a pas de fin’, que tem esgotado as salas em França e provocado intensos debates. É um documentário sobre a espiritualidade, o culto, a difusão do Coração de Jesus, e deram-nos a possibilidade da distribuidora francesa fazer aqui a antestreia, no Pavilhão do Rosário, no Santuário do Cristo Rei”, conta o padre Carlos Filipe da Silva.

Outro ponto alto do programa será a Missa que no domingo, às 11h30, encerra o Congresso. “Estamos a celebrar os 50 anos da diocese de Setúbal, que o bispo D. Américo irá consagrar ao Coração de Jesus”.

O cardeal Américo Aguiar é dos oradores da Conferência, tal como o cardeal D. Manuel Clemente, Patriarca Emérito de Lisboa. Do painel de palestrantes constam, ainda, o padre Ottavio de Bertolis, professor na Sapienza Università di Roma, a Irmã Glória Riva, fundadora das Adoradoras Perpétuas do Santíssimo Sacramento, e o padre Étienne Hern, reitor do Santuário de Paray-le-Monial.

A conferência pode ser acompanhada presencialmente, no Santuário em Almada, ou online, sendo necessária inscrição prévia.

Cristo Rei com cada vez mais visitantes

Nas declarações à Renascença, o reitor do Santuário de Almada explica que a devoção e o culto a Cristo Rei e ao Coração de Jesus aumentou visivelmente depois da encíclica ‘Dilexit nos’ (em português ‘Amou-nos), que o Papa Francisco dedicou em 2024 ao Sagrado Coração de Jesus.

“A partir da encíclica houve um ímpeto de renovação, para se redescobrir as riquezas e os tesouros que estão contidos nesta devoção e nesta prática, que é antiga na Igreja, também relacionada com as aparições de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque e também à beata Maria do Divino Coração”, explica.

No geral as visitas ao Santuário de Almada têm crescido, também devido à Adoração Eucarística que ali se faz 24 horas por dia. “As atividades que temos desenvolvido em parceria com a Rede Mundial da Oração do Papa têm-nos trazido um conjunto de outras pessoas que não são as habituais, mas no dia a dia quem nos vem aqui visitar o Santuário são cada vez mais peregrinações de estrangeiros, asiáticos, europeus, muitos deles pedem aqui para receber os Sacramentos e surpreendem-se por poderem rezar aqui diante de Jesus na Eucaristia. Portanto, a Adoração Eucarística permanente aqui no Santuário de Cristo Rei é um atrativo, seja para os portugueses - que a fazem aqui regularmente, de dia, de noite, de madrugada, durante a semana e ao fim de semana -, seja para os outros que, passando por aqui, se apercebem e ficam cativados”.