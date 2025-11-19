Detidos suspeitos de burla por bruxaria em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de burlar várias pessoas com alegadas práticas de "bruxaria ou espiritualismo", em vários concelhos do distrito de Aveiro, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que os suspeitos da prática do crime de burla qualificada foram detidos fora de flagrante delito, na terça-feira, durante a realização de buscas domiciliarias e outras diligências de recolha de prova.

Segundo a Judiciária, os indícios recolhidos evidenciam que os dois suspeitos praticavam esta atividade como modo de vida, na área de Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Aveiro, causando prejuízos a muitas vítimas que recorriam aos seus serviços.

A PJ refere que os detidos publicitavam os seus serviços de "bruxaria", espiritualismo ou de curandeiros, através de panfletos que distribuíam por viaturas estacionadas.

"No decurso da investigação, apurou-se que, através de ardil e com promessas de resolução de todos os problemas, levavam as vítimas, muitas vezes idosas e vulneráveis, a entregar-lhes todo o seu dinheiro para que lhe fosse efetuado "tratamento", referindo que posteriormente seria devolvido, o que não acontecia", refere a mesma nota.

Após a entrega do dinheiro, de acordo com os investigadores, os suspeitos deixavam de atender o telemóvel e mudavam de área, simulando que viajavam para África, ficando as vitimas desapossadas dos valores que entregaram, em alguns casos de valor muito elevados.