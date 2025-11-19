Doente da urgência vandalizou espaços internos do hospital de Santa Maria da Feira

Um utente do Hospital São Sebastião acedeu esta madrugada a espaços restritos dessa unidade de Santa Maria da Feira causando estragos em diversos espaços, revelou a Unidade de Saúde Local do Entre Douro e Vouga (ULS EDV).

"Cerca das 3h30, um doente admitido no Serviço de Urgência abandonou a zona de cuidados onde se encontrava e acedeu, sem autorização, a diversas áreas restritas do hospital", revelou fonte da unidade de saúde do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto.

Quando detetado, o utente foi imobilizado por profissionais da casa e novamente encaminhado para a urgência, mas, "nessa altura, constatou-se que havia algumas zonas do hospital que tinham sido alvo de vandalismo".

Fonte hospitalar diz que as ações do homem - que deu entrada na urgência devido a um acidente de viação e é seguido no serviço de Psiquiatria da própria unidade - provocaram "danos em diversos materiais e equipamentos".

A extensão desses estragos e o valor dos prejuízos ainda não foi apurada "em toda a sua extensão", mas os danos incidiram sobretudo na zona afeta à farmácia do hospital e gabinetes clínicos adjacentes.

"As autoridades policiais foram acionadas de imediato e estão a proceder às diligências adequadas. Logo que a polícia liberte os locais danificados os mesmos serão de imediato avaliados e reparados", adiantou o hospital.

Às 11h00, o utente continuava internado e já tinha sido identificado pelas autoridades. Os locais vandalizados também continuavam vedados para investigação, mas fonte da ULS garantiu que "o hospital continua a funcionar normalmente".