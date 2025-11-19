"Em perfeitas condições de segurança": Direção do Colombo reage às denúncias sobre pilar

A direção do centro comercial Colombo, em Lisboa, garantiu esta quarta-feira a segurança de toda a estrutura do espaço após denúncias, inclusive de uma associação de moradores, quanto à degradação estrutural visível em vários pilares.

"A estrutura do Centro Colombo é integralmente segura, encontrando-se a sua estabilidade e desempenho estrutural plenamente garantidos", afirmou à Lusa a direção deste centro comercial, localizado na freguesia de Carnide e considerado o maior do país, com cerca de 120 mil metros quadrados e mais de 300 lojas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A associação de moradores Vizinhos em Lisboa denunciou o risco estrutural do edifício do Centro Colombo, em particular num dos pilares do centro comercial, e exigiu uma vistoria urgente por parte da Câmara Municipal devido ao "potencial risco para a segurança pública", bem como a intervenção de outras entidades, inclusive a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Esta associação expôs fotografias que considera que comprovam a "degradação estrutural visível em vários pilares e elementos de betão" do Centro Colombo, incluindo "zonas lascadas, perda de material e a presença de materiais improvisados, como fita adesiva, aplicados diretamente sobre os pilares".

"Ao mesmo tempo, estão a ser instalados revestimentos opacos que podem ocultar sinais críticos de fissuração ou fragilidade. Sendo o Colombo um dos espaços de maior afluência da cidade, a situação levanta sérias questões de segurança pública", alertaram os Vizinhos em Lisboa.

Em resposta à agência Lusa, a direção do Centro Colombo referiu que "o pilar cuja imagem tem circulado nas últimas horas está em perfeitas condições de segurança, não representando qualquer risco para a utilização do edifício".