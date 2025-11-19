"Em Portugal 1,3 milhões de pessoas já relataram ter sofrido abuso emocional ou físico na infância”, diz Unicef

A UNICEF, a agência das Nações Unidas para a promoção dos direitos da criança, diz que 1,3 milhões de pessoas em Portugal já relataram ter sofrido algum tipo de abuso emocional ou físico na infância.

Em 2023, foram registados mais de mil crimes de abuso sexual. Dos casos de violência e abusos sexuais, sabe-se que uma em cada três vítimas de violência doméstica foi vítima quando tinha menos de 16 anos.

A diretora-executiva da UNICEF em Portugal, Beatriz Imperatori diz que são necessárias mudanças e a conferência agendada para esta quarta-feira, no CCB, em Lisboa, sobre “a infância entre fronteiras e desafios: que caminho seguir?” pretende refletir sobre as novas necessidades do futuro e a prevenção.

“As crianças vivem, e nós adultos também, nestes novos contextos que vão desde o mundo digital (que é diferente), os contextos de educação (que mudaram) e os contextos de equilíbrio geopolíticos, que também afetam as crianças”, aponta.

Numa altura em que se assinalam os 35 anos da ratificação por Portugal da Convenção dos Direitos das Crianças, sublinha-se a importância da cooperação em todo mundo para que a realidade dos direitos da criança seja transversal. Este é o tema do primeiro painel sobre “desafios geopolíticos e as suas consequências nos direitos humanos e direitos da criança”.

A conferência procura analisar como instituições, comunidades e políticas públicas podem ser soluções para um futuro mais seguro e justo.

O evento conta com dois especialistas da UNICEF: Bertrand Denzel, representante da UNICEF junto das instituições da União Europeia, e Benjamin Perks ligado às estratégias de desenvolvimento e protecção das crianças.

A conferência encerrará com uma intervenção da jurista e ex-ministra da Saúde de Portugal Maria de Belém Roseira, sublinhando a necessidade de um compromisso coletivo em favor da infância.