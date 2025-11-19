Foco de gripe das aves detetado em exploração de Torres Vedras

Um foco de gripe aviária foi detetado numa exploração de galinhas reprodutoras no concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). A entidade informou ter sido "confirmado um novo foco de infeção por vírus da Gripe Aviária de Alta Patogenicidade numa exploração avícola de galinhas reprodutoras", situada no Ramalhal, freguesia do concelho de Torres Vedras. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O foco, detetado na segunda-feira, obrigou à implementação de medidas de controlo previstas na legislação em vigor que, segundo a DGAV, passaram pela inspeção aos locais onde a doença foi detetada, eliminação dos animais afetados, limpeza e desinfeção, assim como a restrição da movimentação e a vigilância das explorações que detêm aves nas zonas de restrição num raio de até 10 quilómetros em redor do foco detetado. Também em nota de imprensa relacionada com o foco de infeção, a Câmara de Torres Vedras acrescentou que o "risco de transposição do vírus para os humanos é baixo, mas pode acontecer quando há exposição continuada e associada à manipulação de elevado número de animais doentes ou dos resíduos produzidos pela sua acomodação".

Tendo em conta o "aumento acentuado do número de focos em toda a União Europeia", na semana passada a DGAV determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente, bem como a proibição da realização de eventos de exposição e concurso de aves em cativeiro. O confinamento de aves domésticas abrange 95 zonas de 14 distritos identificadas como de alto risco para a gripe aviária. Em causa estão os distritos do Porto, Lisboa, Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora, Beja, Portalegre e Faro. No edital, são identificadas 95 zonas onde é alto o risco para a gripe aviária: em freguesias do Alandroal, Albergaria-a-Velha, Albufeira, Alcácer do Sal, Alcobaça, Alcochete, Alzejur, Almada, Alpiarça, Alvito, Arraiolos, Arronches, Aveiro, Barreiro, Beja, Benavente, Caldas da Rainha, Caminha, Campo Maior, Cantanhede, Cascais, Castelo Branco, Castro Marim, Castro Verde, Chamusca, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Constância, Coruche e Elvas. Foram também apontadas como de alto risco freguesias de Espinho, Esposende, Estarreja, Évora, Faro, Ferreira do Alentejo, Figueira da Foz, Golegã, Grândola, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Lagoa, Lagos, Leiria, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Marinha Grande, Matosinhos, Mértola, Mira, Montemor-o-Velho, Montijo, Moura, Mourão, Murtosa e Nazaré.