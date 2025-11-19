GNR detém seis pessoas em Olhão por tráfico de droga

Seis pessoas, entre elas uma mulher, foram detidas pela GNR em Olhão, Faro, por suspeitas de tráfico de droga e posse de arma proibida. Os detidos têm idades compreendidas entre os 18 e os 38 anos.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de oito meses. No decorrer da operação, os militares da Guarda Nacional Republicana cumpriram 13 mandados de busca, sendo 11 em residências e dois em viaturas, nas freguesias de Quelfes e Olhão.

Durante as buscas, foram apreendidas 445 doses de cocaína, 381 de haxixe, duas de liamba, 26,15 gramas de cabeças de canábis, cinco botijas de óxido nitroso e cinco balanças digitais.

A GNR confiscou ainda diverso armamento: duas caçadeiras, uma réplica de arma de fogo, um revólver, uma pistola artesanal, uma pistola, duas armas e uma espingarda de ar comprimido, além de 84 munições de vários calibres, um invólucro de granada de mão, um bastão extensível, dois passa-montanhas e um machado.

Entre os restantes bens apreendidos encontram-se um relógio, quatro trotinetes elétricas, dois televisores LCD, uma coluna de som, três consolas de videojogos, várias peças de vestuário e perfumes, dois cofres, 17 telemóveis e 37.224 euros em dinheiro.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Faro, da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Faro, do Grupo de Intervenção Cinotécnico e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção, bem como com o apoio da Unidade Especial de Polícia e do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Faro.

Os suspeitos serão presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Faro para determinação das medidas de coação.