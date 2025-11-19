Governo chega a acordo com sindicatos sobre termos para negociar carreira docente

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) chegou esta quarta-feira a acordo com 10 das 12 estruturas sindicais que representam os professores sobre os termos das negociações no âmbito da revisão do estatuto da carreira docente.

Na última reunião para discutir o protocolo negocial, antes de arrancarem finalmente as negociações a partir do próximo mês, a proposta foi acolhida pela maioria dos sindicatos, ficando apenas de fora a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), que ainda não tomou uma decisão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Há o reconhecimento da importância da valorização da carreira como elemento fundamental e de urgência para começar, mas depois o próprio texto não reflete isso", lamentou o secretário-geral da Fenprof José Feliciano Costa, em declarações aos jornalistas no final do encontro.

Já em 2024, quando o tema começou a ser discutido antes da queda do Governo, a Fenprof não assinou o protocolo negocial, manifestando-se contra a ordem dos pontos de discussão proposta pelo executivo e por não estar prevista uma data para concluir as negociações.

As falhas, explicou José Feliciano Costa, mantêm-se e, por isso, a federação volta a não subscrever o documento, mas garante participar nas negociações "de boa-fé".

De acordo com a proposta da tutela, depois do perfil do professor e das habilitações para a docência, recrutamento e ingresso na carreira, seguem-se a formação e desenvolvimento profissional dos docentes, a organização do tempo letivo, as condições de trabalho, a estrutura da carreira (que inclui escalões remuneratórios) e, por fim, a avaliação de desempenho.

Além de priorizar os temas que a tutela remete para a última fase das negociações, a Fenprof lamenta ainda que outras matérias não estejam previstas, como a aposentação, a mobilidade e o regime disciplinar.