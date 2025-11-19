Ouvir
Grupo Vita. “Há escolas onde só quando surge suspeita de abuso se pensa nos procedimentos”

19 nov, 2025 - 17:52 • Liliana Monteiro

Rute Agulhas aponta o dedo à falta de articulação entre entidades na resposta à violência sobre crianças e diz que falta formação dos profissionais. PSP considera que de nada servem canais de denuncia se não houver estrutura articulada para responder.

“Há escolas onde parece que, cada vez que há uma suspeita [de abuso], é a primeira vez que todos pensam sobre aquilo”. Rute Agulhas, psicóloga e coordenadora do Grupo Vita, lamenta que, no terreno, ainda exista muita falta de formação junto de quem trabalha com crianças e aponta o dedo à falta de articulação entre entidades.

“Na semana passada recebi um telefonema de uma escola que me dizia: 'Acho que temos aqui uma situação de abuso sexual e vamos investigar'”, adianta, garantindo que ficou perplexa. "A escola não investiga, tal como um professor não faz uma intervenção cirúrgica. É importante confiarmos uns nos outros e ter modos de articulação muito claros. Há contexto em escolas onde parece que, cada vez que há uma suspeita, é a primeira vez que todos pensam sobre aquilo. Não temos um mecanismo de atuação pensado”, lamenta, numa conferência promovida pela UNICEF onde se debateram os direitos das crianças e os desafios.

“Tendemos a remediar, e tarde. A intervenção com as famílias é feita de forma desarticulada, não tendo em atenção muitas vezes o tempo da criança”, acrescenta a psicóloga, que defende uma avaliação “mais rigorosa” de cada família para que se perceba bem o potencial de mudança, “para que uma criança seja bem acolhida e integrada”.

Já o subintendente da PSP, Miguel Maio, considerou, na mesma conferência, que “só quando olharmos para a violência contra crianças, e outras formas de violência - como uma pandemia, quando estivemos todos focados e canalizados parta uma resposta integrada - podemos ter solução com resultados práticos”.

Lembrando que a violência é um fenómeno dinâmico, e ainda mais com o mundo global e a digitalização em que vivemos, “todas as medidas e políticas públicas são morosas”.

E faz mesmo uma analogia: “se numa viagem em que nos enganamos no trajeto, o GPS recalcula a rota, a sociedade e as instituições, para recalcularem a rota, levam muito tempo e as medidas, entre serem desenhadas e a sua aplicação, chegam ao terreno já numa realidade diferente”.

O diagnóstico, considera, está feito. "Temos de avançar para a ação para depois conseguirmos chegar à fase de avaliação, porque a sociedade não espera”, defende.

A importância dos canais de denúncia é "extrema", diz o subintendente Miguel Maio, que acredita que "de nada servem” se não houver uma maior aliança nos mecanismos de resposta.

E relatou um caso, para exemplificar. “Tivemos o caso de uma mãe e um pai em litígio por causa do poder paternal. Um vivia em Setúbal, outro em Almeirim. A criança estava entregue ao pai em Setúbal e a mãe decide levar a criança para Almeirim. Inscreveu-a na escola em Almeirim, a matrícula foi aceite e estava a confusão montada", relata. "Isto ajuda a percebermos que a informação nem sempre é partilhada: neste caso, nem a escola, nem o tribunal, nem a PSP e a GNR tinham informação partilhada”, explica.

O encontro terminou com a intervenção da antiga ministra da Saúde socialista, Maria de Belém Roseira, que sublinhou a importância das instituições trabalharem cada vez mais de forma articulada e saírem à rua para contactar diretamente com os envolvidos nos processos, saindo dos gabinetes onde, muitas vezes, se definem soluções iguais para todos, quando a realidade mostra que cada caso é um caso.

A conferência "A infância entre fronteiras e desafios, que caminho seguir?", decorreu esta quarta-feira, no CCB, em Lisboa.

