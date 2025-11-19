Hospitais privados europeus enfrentam crise de recursos humanos e aumento de custos

A União Europeia de Hospitalização Privada (UEHP) alerta que a dificuldade em recrutar profissionais de saúde, agravada pelo aumento de custos e instabilidade regulatória, ameaça a qualidade dos serviços em vários países, incluindo Portugal.

"Por toda a Europa, a dificuldade de recrutamento de uma nova geração de profissionais de saúde está a colocar o sistema sob pressão. Em Itália e em Portugal, entre vários outros países, toda uma geração de profissionais vai reformar-se nos próximos dez anos, sem garantias de poderem ser substituídos", alerta a UEHP esta quarta-feira no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o documento, a dificuldade de recrutamento de recursos humanos na área da saúde é apontada como um dos problemas que atinge a globalidade dos países europeus e que pode colocar em risco a qualidade dos serviços prestados.

O relatório assume a existência de problemas transversais aos prestadores privados de cuidados de saúde na Europa, com destaque para o aumento geral de custos, a falta de recursos humanos e a instabilidade regulatória no setor.

A hospitalização privada representa, atualmente, 42% de todas as camas hospitalares da Europa, agregando a UEHP mais de seis mil hospitais e clínicas privadas.

O setor da saúde – público e privado – é um dos maiores empregadores europeus, reunindo cerca de um milhão de médicos e 2,1 milhões de enfermeiros e técnicos de saúde.