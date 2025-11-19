Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 19 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Transportes

IMT aprovou veículos do metrobus do Porto e já está em ensaios

19 nov, 2025 - 19:48 • Lusa

Estão "reunidos os requisitos técnicos para que possam transportar passageiros em operação comercial", anunciou esta quarta-feira a Metro do Porto.

A+ / A-

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) já homologou os veículos destinados à operação do metrobus do Porto, estando "reunidos os requisitos técnicos para que possam transportar passageiros em operação comercial", anunciou esta quarta-feira a Metro do Porto.

A Metro do Porto garante ainda que já estabeleceu "um acordo" com a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) quanto ao memorando de entendimento sobre o qual a circulação do metrobus está dependente e que é quadripartido entre o Estado, a Câmara do Porto, a Metro do Porto e a STCP, que ainda não foi assinado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Paralelamente, decorrem ensaios dinâmicos dos veículos do metrobus, permitindo simular cenários reais de operação regular do sistema", acrescentou a empresa de transportes, que lembra que estes testes estão a cargo da CaetanoBus, que lidera o consórcio nacional fornecedor dos veículos e das instalações de abastecimento de hidrogénio verde.

Aguarda-se ainda a assinatura do memorando de entendimento.

O projeto envolve também obras na estação de recolha da STCP na Areosa, que receberá a estação de produção de hidrogénio, prevendo o contrato que "até a fábrica de hidrogénio entrar em produção o consórcio fornecedor assegurará um posto de abastecimento móvel" de hidrogénio.

O metrobus do Porto vai ser um serviço de autocarros a hidrogénio que ligará a Casa da Música à Praça do Império e à Anémona (na segunda fase) em 12 e 17 minutos, respetivamente.

O conjunto dos veículos e do sistema de produção de energia custaram 29,5 milhões de euros. Já a empreitada do metrobus custa cerca de 76 milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 19 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?