IMT aprovou veículos do metrobus do Porto e já está em ensaios

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) já homologou os veículos destinados à operação do metrobus do Porto, estando "reunidos os requisitos técnicos para que possam transportar passageiros em operação comercial", anunciou esta quarta-feira a Metro do Porto.

A Metro do Porto garante ainda que já estabeleceu "um acordo" com a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) quanto ao memorando de entendimento sobre o qual a circulação do metrobus está dependente e que é quadripartido entre o Estado, a Câmara do Porto, a Metro do Porto e a STCP, que ainda não foi assinado.

"Paralelamente, decorrem ensaios dinâmicos dos veículos do metrobus, permitindo simular cenários reais de operação regular do sistema", acrescentou a empresa de transportes, que lembra que estes testes estão a cargo da CaetanoBus, que lidera o consórcio nacional fornecedor dos veículos e das instalações de abastecimento de hidrogénio verde.

Aguarda-se ainda a assinatura do memorando de entendimento.

O projeto envolve também obras na estação de recolha da STCP na Areosa, que receberá a estação de produção de hidrogénio, prevendo o contrato que "até a fábrica de hidrogénio entrar em produção o consórcio fornecedor assegurará um posto de abastecimento móvel" de hidrogénio.

O metrobus do Porto vai ser um serviço de autocarros a hidrogénio que ligará a Casa da Música à Praça do Império e à Anémona (na segunda fase) em 12 e 17 minutos, respetivamente.

O conjunto dos veículos e do sistema de produção de energia custaram 29,5 milhões de euros. Já a empreitada do metrobus custa cerca de 76 milhões de euros.