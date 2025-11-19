Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Médico condenado a quatro anos de prisão efetiva por violar utentes em Penafiel

19 nov, 2025 - 15:59 • Lusa

Crimes aconteceram em abril de 2022 e maio de 2023. Ortopedista usou pretexto de estar a efetuar tratamentos necessários às utentes.

A+ / A-

Um médico ortopedista foi condenado a quatro anos de prisão efetiva por ter violado duas utentes durante consultas no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, no distrito do Porto, adiantou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Além da pena de prisão, o arguido ficou ainda proibido de exercer a profissão pelo mesmo período, ou seja, quatro anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A procuradoria salientou que o coletivo de juízes do Tribunal de Penafiel, onde decorreu o julgamento, deu como provado que o médico, a 12 de abril de 2022 e 3 de maio de 2023, violou duas utentes diferentes.

A pretexto de estar a efetuar tratamentos necessários às utentes, o ortopedista decidiu tirar proveito dessa situação para as constranger a contactos sexuais contra a vontade das mulheres.

O tribunal determinou ainda que o arguido permaneça sujeito à medida de coação de proibição do exercício da profissão de médico.

Na acusação, deduzida em 9 de maio de 2024, o Ministério Público referia que, a "pretexto de estar a efetuar tratamentos às vítimas", em contexto de consulta, o médico aproveitou para "as constranger a contactos de natureza sexual".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 19 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?