MP investiga alegadas irregularidades no recenseamento eleitoral em Montalegre

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou esta quarta-feira a abertura de um inquérito após queixas de alegadas irregularidades no recenseamento eleitoral na União de Freguesias de Montalegre e Padroso, que recebeu 124 novos eleitores para as autárquicas.

"Confirma-se a instauração de inquérito. O mesmo corre termos na Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Montalegre", referiu a PGR numa resposta à agência Lusa.

A denúncia de alegadas irregularidades, moradas falsas e fraude eleitoral foi feita por Sandra Batista, de 40 anos, que ocupava o terceiro lugar na lista do PSD que se candidatou às autárquicas de 12 de outubro na União de Freguesias de Montalegre e Padroso e que perdeu as eleições por 78 votos para o PS.

"O que me preocupa é a facilidade com que, em Portugal, se adulteram resultados eleitorais, principalmente nas autárquicas", afirmou Sandra Batista à Lusa, depois de uma notícia avançada esta quarta-feira pelo jornal Público.

A responsável concretizou que, na sua freguesia, desde janeiro, 134 eleitores mudaram de residência para aquela união de freguesias do concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.

Numa freguesia onde, referiu, houve 1.344 votantes e onde "o resultado eleitoral se fez por uma diferença de 78 votos". O PS ganhou as eleições naquela assembleia de freguesia com 682 votos, com o PSD a obter 604 votos.

Sandra Batista acrescentou ainda que esta é uma vila pequena onde toda a gente de conhece e que a maior parte das pessoas que mudou de residência "nunca morou na freguesia de Montalegre" e "tem ligações familiares" aos elementos da lista que ganhou as eleições.

Contactado pela Lusa, o presidente eleito pelo PS, Paulo Reis, disse não ter conhecimento do processo e, por isso, optou por não comentar o caso.