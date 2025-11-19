PJ detém homem em Matosinhos e apreende pistola-metralhadora russa

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve em Matosinhos um homem de 47 anos suspeito de tráfico de armas e detenção de arma proibida.

A operação decorreu após uma investigação iniciada no início do ano.

“Foram recolhidos indícios de que o agora detido possuía armas de fogo, sem que fosse detentor da necessária habilitação legal”, informa a PJ, em comunicado.

Durante buscas realizadas ontem, na área da comarca de Matosinhos, foram apreendidas “sete armas de fogo, incluindo uma pistola-metralhadora de fabrico russo com carregador de tambor”, além de diversas munições de vários calibres, indica a PJ.

O detido, sem antecedentes criminais, será presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.