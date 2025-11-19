PJ deteve mulher suspeita de ter mandado matar ex-companheiro

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de uma mulher de 46 anos suspeita de ter mandado matar o ex-companheiro, com quem viveu em união de facto durante oito anos.

Em comunicado, a PJ explicou que a detenção foi feita em cumprimento de um mandado emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viseu.

A mulher está "fortemente indiciada pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada", do qual foi vítima o ex-companheiro de 43 anos.

Segundo a PJ, os factos em investigação terão ocorrido em julho, "após a arguida ter "contratado" um seu conhecido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, pedindo-lhe para que matasse o seu ex-companheiro, de quem se tinha separado em abril".

A suspeita terá definido "os termos, local e dia em que o crime iria ser realizado, o que só não aconteceu porque o "contratado" denunciou a situação ao ofendido", acrescentou. .

A PJ referiu que as diligências de investigação "permitiam reunir elementos probatórios que conduziram à detenção da suspeita", que será submetida a primeiro interrogatório judicial.