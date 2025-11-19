Ouvir
Polícias registam mais de 25 mil incidentes de violência doméstica até setembro

19 nov, 2025 - 16:39 • Lusa

Este é o valor mais elevado dos últimos sete anos neste período. Nos primeiros nove meses deste ano, GNR e PSP registaram 18 homicídios em contexto de violência doméstica desde o início do ano.

A GNR e a PSP registaram, nos primeiros nove meses deste ano, 25.327 ocorrências de violência doméstica, o valor mais elevado dos últimos sete anos, à data de 30 de setembro, segundo dados da CIG.

De acordo com o portal da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), consultado esta quarta-feira pela Lusa, entre 1 de julho e 30 de setembro, as forças de segurança contabilizaram 10.558 situações.

No mesmo período, foram registados cinco homicídios em contexto de violência doméstica, elevando para 18 o número de mortos este ano, dos quais 16 eram mulheres e dois homens.

