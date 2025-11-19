Portugal com menos analfabetismo e mais escolaridade fruto da convenção dos Direitos da Criança, diz UNICEF

A diretora executiva da UNICEF Portugal considera que, 35 anos depois, a ratificação da Convenção dos Direitos da Criança trouxe a Portugal mais direitos e uma redução do analfebetismo e maior escolaridade no país, durante este período.

Na abertura da conferência "A infância entre fronteiras e desafios, que caminho seguir?", que decorre esta quarta-feira, no CCB, em Lisboa, Beatriz Imperatori recordou vitórias, como a redução do analfebetismo que passou de 11% em 1991 para 3%, em 2021.

A especialista realça que a escolaridade obrigatória, em 1990, abrangia apenas o ensino básico e, agora, também integra o ensino secundário. Assinala, igualmente, que, atualmente, há "o dobro de crianças a frequentar o pré-escolar".

"A redução da taxa de mortalidade até aos cinco anos reduziu, passando de 14% para 3%, em 2022. Já as coberturas vacinais em Portugal "são uma referência internacional", com 98% das crianças a serem vacinadas no seu primeiro ano de vida.

Beatriz Imperatori sublinhou que "o lugar de uma criança é na escola" congratula a proibição, sem qualquer exceção, do casamento antes dos 18 anos.

A UNICEF, a agência das Nações Unidas para a promoção dos direitos da criança, diz que 1,3 milhões de pessoas em Portugal já relataram ter sofrido algum tipo de abuso emocional ou físico na infância.

Em 2023, foram registados mais de mil crimes de abuso sexual. Dos casos de violência e abusos sexuais, sabe-se que uma em cada três vítimas de violência doméstica foi vítima quando tinha menos de 16 anos.

