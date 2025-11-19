Portugal "não tem criminalidade desmesurada", mas violência doméstica "é flagelo nacional"

O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, afirmou esta quarta-feira que Portugal "não tem uma criminalidade desmesurada", embora registe "alguns crimes preocupantes", entre eles a violência doméstica, que diz ser "um verdadeiro flagelo nacional".

"O nosso país não tem uma criminalidade desmesurada, o distrito de Aveiro não tem uma criminalidade desmesurada. Mas, temos alguns crimes que são preocupantes e entre eles temos, por exemplo, um verdadeiro flagelo nacional que é a violência doméstica", destacou na cerimónia de inauguração do Posto Territorial da GNR de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No seu discurso, Telmo Correia defendeu que é fundamental que uma vítima de violência doméstica, "um crime sistematicamente referenciado pelas forças de segurança", possa ser ouvida com segurança e com privacidade, contribuindo para tal as melhorias que vêm sendo realizadas em edifícios das diferentes forças policiais.

"Estas instalações modernizadas garantem-nos essas condições, garantem-nos essa privacidade. Por outro lado, são naturalmente muito importantes para quem nelas vai servir e vai prestar o seu serviço a Portugal", sustentou.