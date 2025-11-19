Ouvir
Portugal "não tem criminalidade desmesurada", mas violência doméstica "é flagelo nacional"

19 nov, 2025 - 16:58 • Lusa

Telmo Correia recordou que dos cerca de mil postos da GNR e esquadras da PSP, "um número muito significativo necessita de intervenção", "estando previstas 335 intervenções na Lei de Programação, cujo quadro terminará em 2026", sendo 130 delas consideradas "críticas ou urgentes".

O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, afirmou esta quarta-feira que Portugal "não tem uma criminalidade desmesurada", embora registe "alguns crimes preocupantes", entre eles a violência doméstica, que diz ser "um verdadeiro flagelo nacional".

"O nosso país não tem uma criminalidade desmesurada, o distrito de Aveiro não tem uma criminalidade desmesurada. Mas, temos alguns crimes que são preocupantes e entre eles temos, por exemplo, um verdadeiro flagelo nacional que é a violência doméstica", destacou na cerimónia de inauguração do Posto Territorial da GNR de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro.

No seu discurso, Telmo Correia defendeu que é fundamental que uma vítima de violência doméstica, "um crime sistematicamente referenciado pelas forças de segurança", possa ser ouvida com segurança e com privacidade, contribuindo para tal as melhorias que vêm sendo realizadas em edifícios das diferentes forças policiais.

"Estas instalações modernizadas garantem-nos essas condições, garantem-nos essa privacidade. Por outro lado, são naturalmente muito importantes para quem nelas vai servir e vai prestar o seu serviço a Portugal", sustentou.

Ao longo da sua intervenção, o governante recordou ainda que dos cerca de mil postos da GNR e esquadras da PSP, "um número muito significativo necessita de intervenção", "estando previstas 335 intervenções na Lei de Programação, cujo quadro terminará em 2026", sendo 130 delas consideradas "críticas ou urgentes".

"Perante esta dimensão, o que estamos a procurar fazer é acelerar estes investimentos, que a sua taxa de execução seja superior", indicou.

De acordo com Telmo Correia, a taxa de execução em infraestruturas terá passado de 8%, em 2023, para 30% no final deste ano.

"O nosso desejo é de, até ao final de 2026, estamos a falar entre o segundo trimestre de 2024 e o final de 2026, serem finalizados 60 projetos de reabilitação ou de construção de novas. É o esforço que estamos a fazer, é um esforço que é assinalável, quando não é possível ir a todo lado, nem responder a tudo, mas se assim fizermos e se assim conseguirmos, será uma mudança muito significativa", concluiu.

