Presença da bactéria da "legionella" fecha piscinas municipais de Vidigueira

19 nov, 2025 - 12:11 • Lusa
As piscinas municipais de Vidigueira, no distrito de Beja, estão temporariamente encerradas, depois de ter sido detetada a bactéria da "legionella" na água de alguns chuveiros dos balneários, revelou hoje fonte da unidade de saúde pública (USP).
Em declarações à agência Lusa, a coordenadora da USP da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), Sara Duarte, indicou que análises de rotina feitas por esta entidade detetaram a presença da bactéria na água dos chuveiros.
Os resultados destas análises foram conhecidos no dia 08 deste mês, adiantou a responsável, referindo que a USP comunicou a situação ao município, nesse mesmo dia.
Na passada segunda-feira, através de comunicado, a Câmara de Vidigueira informou ter determinado "o encerramento temporário" do equipamento, devido à deteção da "presença de bactéria da "legionella" em alguns chuveiros dos balneários".
Este fecho visa "garantir a saúde e a segurança dos utilizadores", realçou o município, referindo estar "a proceder ao necessário para que a situação fique normalizada" e a reabertura se verifique "com a brevidade possível".
Já a coordenadora da USP do Baixo Alentejo salientou à Lusa que as piscinas municipais permanecem encerradas, uma vez que, após ter sido feita uma desinfeção das canalizações por choque térmico, está prevista a realização de tratamento químico.
Alguns dias depois do choque químico, serão feitas novas análises e, no caso de dar negativo para a presença da bactéria, as piscinas poderão então reabrir as portas, assinalou.
Sara Duarte disse ainda não haver informação sobre a existência de casos da doença.
Segundo a médica, o choque químico consiste na aplicação de desinfetantes à base de cloro, enquanto o choque térmico envolve a circulação de água a temperatura superior a 80 graus centígrados, em toda a rede do edifício.
A bactéria "legionella" é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.
Podendo ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada, a infeção, apesar de grave, tem tratamento efetivo.
De acordo com informação publicada na página de Internet do município, estas piscinas municipais destinam-se a utilização livre e atividades desportivas dinamizadas pelo Clube de Desportos Aquáticos de Vidigueira.