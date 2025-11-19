Presença da bactéria da "legionella" fecha piscinas municipais de Vidigueira

As piscinas municipais de Vidigueira, no distrito de Beja, estão temporariamente encerradas, depois de ter sido detetada a bactéria da "legionella" na água de alguns chuveiros dos balneários, revelou hoje fonte da unidade de saúde pública (USP).

Em declarações à agência Lusa, a coordenadora da USP da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), Sara Duarte, indicou que análises de rotina feitas por esta entidade detetaram a presença da bactéria na água dos chuveiros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os resultados destas análises foram conhecidos no dia 08 deste mês, adiantou a responsável, referindo que a USP comunicou a situação ao município, nesse mesmo dia.

Na passada segunda-feira, através de comunicado, a Câmara de Vidigueira informou ter determinado "o encerramento temporário" do equipamento, devido à deteção da "presença de bactéria da "legionella" em alguns chuveiros dos balneários".

Este fecho visa "garantir a saúde e a segurança dos utilizadores", realçou o município, referindo estar "a proceder ao necessário para que a situação fique normalizada" e a reabertura se verifique "com a brevidade possível".

Já a coordenadora da USP do Baixo Alentejo salientou à Lusa que as piscinas municipais permanecem encerradas, uma vez que, após ter sido feita uma desinfeção das canalizações por choque térmico, está prevista a realização de tratamento químico.