Receitas de Ozempic na mira da PJ. Médica detida por fraude de 3 milhões ao SNS

A Polícia Judiciária (PJ) deteve a endocrinologista Graça Vargas, suspeita de ter prescrito milhares de medicamentos antidiabéticos - como Ozempic, Victoza e Trulicity - a pessoas que fingiam ser diabéticas para obter comparticipação do Estado. A notícia foi avançada pela CNN Portugal .

A médica endocrinologista é suspeita de envolvimento num esquema fraudulento que terá causado um prejuízo ao Estado Português estimado em cerca de três milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a estação de televisão, a médica terá prescrito mais de 65 mil embalagens destes fármacos a 1.914 utentes, num valor total superior a 9,7 milhões de euros. É apontada como a maior prescritora a nível nacional.



Em comunicado, a PJ confirma a detenção da médica e indica que “foram recolhidos fortes indícios da participação de duas médicas, um advogado e uma clínica médica num plano que visava a prescrição indevida de medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

Estes fármacos, destinados ao tratamento da diabetes mellitus tipo 2, terão sido prescritos a pessoas que não sofrem da doença, “com o único objetivo de promover a perda de peso”, acrescenta a nota.

A polícia de investigação criminal lembra que “a comparticipação do SNS para este tipo de medicação pode atingir os 95% do valor, caso o doente seja efetivamente diabético”. Para concretizar a fraude, os suspeitos terão introduzido “dados falsos no software de prescrição”, provocando um prejuízo que “poderá ascender a cerca de três milhões de euros, por via do pagamento de taxas de comparticipação obtidas de forma fraudulenta”.

A PJ sublinha que “as fraudes contra o SNS envolvem, por regra, planos bem definidos, orientados para a obtenção de elevados lucros, com a consequente delapidação de recursos do erário público e prejuízo para o bom funcionamento das instituições e da saúde pública em geral”.

Face à gravidade dos factos, “foram emitidos vários mandados de busca pelas autoridades judiciárias, assim como um mandado de detenção para primeiro interrogatório judicial da principal suspeita do inquérito”.

As buscas abrangeram “residências dos principais suspeitos, um escritório de advogados, um estabelecimento de saúde e a sede de duas empresas, em Albufeira e no Funchal, que tudo leva a crer serem de fachada, assim como gabinetes de contabilidade em Santa Maria da Feira e Lousada”.

O inquérito, que corre termos no DIAP Regional do Porto, está ligado a outra investigação por fraude fiscal, em curso no DIAP de Santa Maria da Feira, sob coordenação da Autoridade Tributária.

“As diligências foram realizadas em estreita coordenação entre a Polícia Judiciária e a Autoridade Tributária”, refere a PJ.

A operação, denominada “Obélix”, mobilizou 40 operacionais e decorreu nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia, Lousada, Santa Maria da Feira, Albufeira e Funchal. A detida será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

[notícia atualizada às 12h30 de 19 de novembro de 2025 para acrescentar comunicado da PJ]