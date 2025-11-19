Ouvir
Três alunos feridos por rebentamento de petardos em escola de Lisboa

19 nov, 2025 - 15:20 • Lusa

Os alunos suspeitos de terem lançado os petardos têm 15 e 17 anos.

Três alunos ficaram feridos, esta quarta-feira, na sequência de um rebentamento de petardos na Escola Secundária Josefa de Óbidos, em Lisboa. Os petardos terão sido lançados por outros dois estudantes, avança à Renascença a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A Subcomissário Ana Ricardo acrescenta que os dois suspeitos identificados pela PSP têm 15 e 17 anos de idade.

Uma das três vítimas ficaram apresentam ferimentos num braço, outro nos ouvidos e um terceiro na cabeça.

Desconhece-se a gravidade dos ferimentos, dado que não foram chamados meios de socorro ao local.

[Notícia atualizada às 15h46 com a confirmação da PSP à Renascença]

