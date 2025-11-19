Ouvir
  Noticiário das 19h
  19 nov, 2025
Em Destaque
Greve geral

UGT entrega pré-aviso de greve e espera "novas medidas" na reunião com Governo

19 nov, 2025 - 18:48 • Lusa

Central sindical está reunida com o Ministério do Trabalho esta quarta-feira. Sobre a nova proposta do Governo, UGT diz que o documento "mantém algumas medidas" e acrescenta outras que "são piores" do que a proposta inicialmente apresentada.

O secretário-geral da UGT disse esta quarta-feira que a central sindical vai entregar amanhã, quinta-feira, o pré-aviso de greve geral e espera que na reunião o Governo apresente "novas medidas".

"A UGT vai continuar a dialogar e vai continuar a negociar", disse Mário Mourão, em declarações aos jornalistas, à entrada da reunião bilateral com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no Ministério do Trabalho, em Lisboa.

O secretário-geral da UGT adiantou ainda que a central sindical vai entregar na quinta-feira o pré-aviso de greve geral para 11 de dezembro, paralisação convocada em convergência com a CGTP, que já entregou o pré-aviso na segunda-feira e garantiu que, ainda assim, mantém disponibilidade para negociar depois disso.

"Amanhã vamos fazer aqui a entrega de pré-aviso de greve, com os dirigentes dos nossos sindicatos e até ao dia 11 [de dezembro] e depois no dia 12 [de dezembro] estaremos disponíveis logo para nos sentar à mesa", referiu.

O que querem UGT e CGTP com a greve geral? Patrões respeitam, mas lamentam "entropia" nas negociações

Lei Laboral

O que querem UGT e CGTP com a greve geral? Patrões respeitam, mas lamentam "entropia" nas negociações

Com uma greve geral à vista, Governo tenta aproxim(...)

Questionado sobre a nova proposta enviada pelo Governo à UGT, Mário Mourão refere que o documento "mantém algumas medidas" e acrescenta outras que "são piores" do que a proposta inicialmente apresentada.

O responsável diz ter "a expectativa" de que na reunião de hoje "haja novas medidas" da parte do Governo e que a ministra "tenha sido sensível" às reivindicações da central sindical "e que esteja disponível a alterar" a proposta.

Mário Mourão recusou ainda adiantar quais são as "linhas vermelhas" da UGT sobre as alterações à lei laboral, argumentando que "isso limita a negociação".

"A devido tempo serão postas", acrescentou.

Rita Garcia Pereira sobre Código do Trabalho. Mudanças na lei da greve "podem ser contrárias à Constituição"

Entrevista

Rita Garcia Pereira sobre Código do Trabalho. Mudanças na lei da greve "podem ser contrárias à Constituição"

A advogada e especialista em Direito do Trabalho c(...)

Após o anúncio da greve geral, o Ministério do Trabalho entregou à UGT uma nova proposta, com algumas alterações ao anteprojeto apresentado em julho, mas que a central sindical diz ser "muito pouco" para desconvocar a paralisação.

No documento, noticiado em primeira mão pelo Público, o Governo cede em matérias como a simplificação dos despedimentos em médias empresas ou a redução do número de horas de formação obrigatórias nas microempresas, abre a porta à reposição dos três dias de férias ligados à assiduidade abolidos na "troika", entre outras, mas mantém algumas medidas bastantes criticadas pelas centrais sindicais, como regresso do banco de horas individual ou a revogação da norma que prevê restrições ao "outsourcing" em caso de despedimento.

