UGT nota "maior abertura" do Governo, mas greve geral mantém-se

O secretário-geral da UGT disse esta quarta-feira que a central sindical vai entregar amanhã, quinta-feira, o pré-aviso de greve geral e espera que na reunião o Governo apresente "novas medidas", esperando que as duas partes se "aproximem" nas próximas reuniões mas notando "maior abertura" por parte do Ministério do Trabalho. "A UGT vai continuar a dialogar e vai continuar a negociar", disse Mário Mourão, em declarações aos jornalistas, à entrada da reunião bilateral com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no Ministério do Trabalho, em Lisboa. O secretário-geral da UGT adiantou ainda que a central sindical vai entregar na quinta-feira o pré-aviso de greve geral para 11 de dezembro, paralisação convocada em convergência com a CGTP, que já entregou o pré-aviso na segunda-feira e garantiu que, ainda assim, mantém disponibilidade para negociar depois disso. "Amanhã vamos fazer aqui a entrega de pré-aviso de greve, com os dirigentes dos nossos sindicatos e até ao dia 11 [de dezembro] e depois no dia 12 [de dezembro] estaremos disponíveis logo para nos sentar à mesa", referiu.

Questionado sobre a nova proposta enviada pelo Governo à UGT, Mário Mourão refere que o documento "mantém algumas medidas" e acrescenta outras que "são piores" do que a proposta inicialmente apresentada. O responsável diz ter "a expectativa" de que na reunião de hoje "haja novas medidas" da parte do Governo e que a ministra "tenha sido sensível" às reivindicações da central sindical "e que esteja disponível a alterar" a proposta. Mário Mourão recusou ainda adiantar quais são as "linhas vermelhas" da UGT sobre as alterações à lei laboral, argumentando que "isso limita a negociação". "A devido tempo serão postas", acrescentou.