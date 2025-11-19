Ouvir
Vai ficar mais frio. Veja as recomendações da Proteção Civil

19 nov, 2025 - 07:11 • Olímpia Mairos

O arrefecimento noturno será acentuado, acompanhado por uma pequena descida da temperatura, em particular da máxima.

A+ / A-

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir do meio da tarde. O vento será fraco a moderado, podendo atingir os 30 km/h do quadrante norte, e por vezes forte, até 40 km/h, na faixa costeira a norte do Cabo da Roca e nas terras altas, sobretudo durante a tarde.

Há possibilidade de formação de geada no interior Norte e Centro, especialmente nos vales e terras baixas, bem como ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal. O arrefecimento noturno será acentuado, acompanhado por uma pequena descida da temperatura, em particular da máxima.

As temperaturas mínimas deverão variar entre 0 °C em Bragança e 11 °C em Setúbal, enquanto as máximas oscilarão entre 9 °C na Guarda e 20 °C em Faro.

Para quinta-feira, o IPMA antecipa a possibilidade de aguaceiros fracos nas serras do extremo norte, que poderão ser de neve. Mantêm-se as condições para formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro, além de neblina ou nevoeiro matinal em alguns vales. O arrefecimento noturno continuará, com ligeira descida das temperaturas.

Com a chegada do tempo frio, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta que “é essencial reforçar os cuidados para garantir a sua segurança”, advertindo que “muitos incêndios urbanos resultam de falhas na rede elétrica, rede de gás ou do uso inadequado de equipamentos de aquecimento”.

Recomendações da Proteção Civil

  • Afaste os aquecedores de móveis;
  • Não seque a roupa nos aquecedores;
  • Antes de se deitar ou sair de casa verifique se desligou os equipamentos de aquecimento;
  • Não abandone velas acesas ou mal apagadas;
  • Evite sobrecarga elétrica;
  • Nunca apague com água um incêndio com origem elétrica;
  • Nunca saia de casa com o fogão ou o esquentador ligado;
  • Desligue as luzes de Natal durante a noite;
  • Em caso de incêndio ligue 112.
