A+ / A-

Vasta operação policial na zona da Ameixoeira, em Lisboa

19 nov, 2025 - 07:20 • João Cunha , João Malheiro

Ação motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais

[Atualizado às 08h00]

Uma vasta operação policial decorre na zona do bairro da Ameixoeira, em Lisboa, esta quarta-feira.

Estão a ser realizadas buscas domiciliárias e não-domiciliárias.

A ação visa a "prevenção criminal" na cidade e "foi motivada pelas diversas ocorrências com utilização de armas verificadas naqueles locais", segundo nota da PSP.

No terreno encontram-se as valências de Investigação Criminal, Equipas de Ordem Pública e ainda a Unidade Especial de Polícia. Nas próximas horas, o acesso a estes locais encontra-se fortemente condicionado.

A Renascença está a acompanhar os desenvolvimentos desta ação policial.

Operação policial na Ameixoeira Foto: João Cunha/RR
Operação policial na Ameixoeira Foto: João Cunha/RR
Operação policial na Ameixoeira Foto: João Cunha/RR
Operação policial na Ameixoeira Foto: João Cunha/RR

