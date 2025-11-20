25 Novembro: Comissão vai organizar parada militar, documentário, livro e vários debates

A comissão promotora do cinquentenário da operação militar do 25 de Novembro de 1975, criada pelo Governo, vai organizar uma parada militar, lançar um documentário, um livro e organizar vários debates, num programa que se estende até maio.

Em declarações à agência Lusa, o general João Vieira Borges, um dos responsáveis, disse que o programa das comemorações preparado pela comissão arranca na próxima terça-feira, dia 25 de Novembro, com uma parada militar na Praça do Comércio, em Lisboa, às 09:00.

Esta parada militar será presidida pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o general.

No mesmo dia, o Ministério da Defesa Nacional vai divulgar um documentário que reúne dez entrevistas a vários atores do 25 de Novembro, recorrendo também a imagens de arquivo da RTP.

As atividades desta comissão, - anunciada pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, em agosto, e presidida pelo tenente-general Alípio Tomé Pinto, - vão estender-se até maio do próximo ano e preveem-se mais iniciativas, incluindo um livro sobre os acontecimentos do 25 de Novembro. .

A obra, que deverá ser lançada em maio, está a ser coordenada pelo general Vieira Borges, segundo o qual este será "um livro diferente" por reunir testemunhos de soldados e sargentos envolvidos na operação militar, e não só dos generais e coronéis, ou de outras figuras mais conhecidas.

Além do lançamento de um "podcast" sobre os acontecimentos históricos, a comissão vai também organizar várias conferências-debate "espalhadas pelo país" até maio, com a primeira a decorrer no dia 27, na Madeira. .

O general adiantou que no dia 24 será inaugurada, no Museu de Marinha, em Lisboa, uma exposição intitulada "25 de Abril ao 25 de Novembro".

"Esta exposição, que será inaugurada pelo ministro da Defesa, foi abraçada pela comissão porque já tinha tido início com trabalho a nível da Secretaria-Geral do Ministério", acrescentou.

Além das atividades desta comissão, no dia 25 a Assembleia da República vai organizar, pela segunda vez, uma sessão solene para assinalar os 50 anos da operação militar.

O PS também terá um programa próprio depois de ter recusado integrar a comissão criado pelo Governo, por considerar que "pretende reescrever a história" ocultando o "papel central" de Mário Soares e dos socialistas.

Os acontecimentos do 25 de Novembro, em que forças militares antagónicas se defrontaram no terreno e venceu a chamada ala moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA), marcaram o fim do chamado Período Revolucionário em Curso (PREC).