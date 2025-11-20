Ouvir
"As pessoas só vão ao dentista quando têm dinheiro para o fazer, ou quando o problema é grave"

20 nov, 2025 - 12:16 • João Pedro Quesado

Miguel Stanley lamenta o uso limitado de novas tecnologias nas clínicas, comparando o uso do raio-x a "chamar um Uber e aparecer uma carroça com um burro".

O dentista Miguel Stanley apontou esta quinta-feira que as idas ao dentista não são consideradas obrigatórias, como são as consultas em médicos de família, e sublinhou o custo das novas tecnologias como uma limitação à aplicação destas nas clínicas de medicina dentária.

"O check-up médico é quase obrigatório, mas o check-up dentário é quando acontecer", disse o fundador e diretor clínico da White Clinic na conferência "O Poder do Terceiro Sorriso – A Saúde Oral e a Longevidade em Debate", da Renascença. "A pessoa só vai ao dentista quando tem dinheiro para o fazer, ou quando o problema é tão grave que já não consegue trabalhar e os analgésicos já não têm efeito".

"Deverá a medicina dentária ser de baixa qualidade para famílias mais carenciadas? Porque é, vamos ser francos", afirmou Miguel Stanley, que falou da evolução da medicina dentária e da dificuldade de acesso dos portugueses aos novos tratamentos.

"Infelizmente vemos nos hospitais públicos e privados muita tecnologia acessível para a população, mas quando vamos às clínicas muitas vezes não vemos essa tecnologia", apontou, esclarecendo que "não é obrigatório tê-la" e que os "médicos dentistas são empresários", tendo de "pensar em criar um negócio aceitável para a comunidade onde eles vivem".

"Não vale a pena comprar um Ferrari se não há estradas para o conduzir", acrescentou Miguel Stanley, sublinhando que "Portugal ainda é um país muito pobre nesse sentido".

"Muitas famílias não têm capacidade financeira para suportar custos com tratamentos dentários"

Saúde oral

"Muitas famílias não têm capacidade financeira para suportar custos com tratamentos dentários"

Estudo mostra que Portugal está abaixo da média eu(...)

O médico dentista sublinhou o "enorme impacto na sociedade" da saúde oral, lamentando o "Tratado de Tordesilhas" entre médicos e médicos dentistas. "Os dentes estão ligados ao esqueleto e à medula óssea", lembrou, apontando que "há mais de 800 milhões de pessoas no mundo que sofrem de cancro, doenças autoimunes, e doenças cardíacas, e 50% deles têm uma doença relacionada com saúde oral".

"A evolução melhorou tecnologias, materiais, software e protocolos, e isto na realidade global é verdade, mas será que a medicina dentária nacional nas clínicas dentárias de facto mudou", questionou Miguel Stanley, apontando que "daqui a cinco anos vamos ter robots que sabem mais do que o melhor médico dentista".

"Eu hoje em dia confio mais num médico dentista recém-licenciado a usar tecnologias e guias cirúrgicas impressas em 3D do que eu sem uma, eu confio mais nessa pessoa do que nas minhas próprias capacidades, porque a tecnologia está a acelerar", confessou o médico dentista, lamentando o uso reduzido de tecnologias como a tomografia computorizada em clínicas: "Apenas 40% das clínicas nos Estados Unidos, o país mais rico, têm uma TAC, porque são muito caras".

"A maior parte das clínicas usa apenas o raio-x de película, que não muda há quase 70 anos, com mais radiação, para analisar apenas aquilo que trouxe o cliente à consulta", sublinhou Miguel Stanley, comparando "utilizar raio-x de filme para analisar um problema de saúde oral" a "chamar um Uber e aparecer uma carroça com um burro".

