"As pessoas só vão ao dentista quando têm dinheiro para o fazer, ou quando o problema é grave"

O dentista Miguel Stanley apontou esta quinta-feira que as idas ao dentista não são consideradas obrigatórias, como são as consultas em médicos de família, e sublinhou o custo das novas tecnologias como uma limitação à aplicação destas nas clínicas de medicina dentária.

"O check-up médico é quase obrigatório, mas o check-up dentário é quando acontecer", disse o fundador e diretor clínico da White Clinic na conferência "O Poder do Terceiro Sorriso – A Saúde Oral e a Longevidade em Debate", da Renascença. "A pessoa só vai ao dentista quando tem dinheiro para o fazer, ou quando o problema é tão grave que já não consegue trabalhar e os analgésicos já não têm efeito".

"Deverá a medicina dentária ser de baixa qualidade para famílias mais carenciadas? Porque é, vamos ser francos", afirmou Miguel Stanley, que falou da evolução da medicina dentária e da dificuldade de acesso dos portugueses aos novos tratamentos.

"Infelizmente vemos nos hospitais públicos e privados muita tecnologia acessível para a população, mas quando vamos às clínicas muitas vezes não vemos essa tecnologia", apontou, esclarecendo que "não é obrigatório tê-la" e que os "médicos dentistas são empresários", tendo de "pensar em criar um negócio aceitável para a comunidade onde eles vivem".

"Não vale a pena comprar um Ferrari se não há estradas para o conduzir", acrescentou Miguel Stanley, sublinhando que "Portugal ainda é um país muito pobre nesse sentido".