ASPP/PSP denuncia injustiça que impede chefes da PSP de subirem de cargo

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai entregar ao início da tarde desta quinta-feira um documento que denuncia um problema na legislação que impede os chefes da PSP subirem ao cargo de chefe coordenador.

O documento será entregue pelas 15h00 e a ASPP/PSP espera que o Ministério da Administração Interna dê uma resposta até ao final do ano.



O presidente da ASPP/PSS, Paulo Santos, diz à Renascença que esta é uma “questão muito particular que afeta os chefes de polícia, que já têm uma formação para ter um posto superior”, mas que devido a “uma questão legislativa que não foi ultrapassada no estatuto profissional, esses chefes podem não ser promovidos e essas vagas podem ser perdidas”.

O presidente da ASPP/PSP precisa que em causa estão 200 vagas que podem ser perdidas. Paulo Santos explica que esta é uma questão interna que mostra mais uma vez a “política de inabilidade por parte do Ministério, que não consegue dar resposta de nada a aquilo que presentamos”.

O presidente da ASPP/PSP considera ainda que existem uma série de fatores como “burnout, exaustão, desmotivação, questões de serviço muito pertinentes, falta de efetivo, constantes cortes de folgas” que mostram “claramente que os polícias estão cansados da ausência de respostas e é por isso que nós dizemos e sentimos isso, que o pessoal está numa situação limite”.

Paulo Santos critica ainda a capacidade do governo de legislar e com a entrega do documento esperam que a Ministra da Administração Interna “até ao fim do ano dê uma resposta a este imbróglio legislativo e permita que as vagas que estão abertas sejam preenchidas por as pessoas que já têm os requisitos”.