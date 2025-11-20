Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Associação ambientalista Zero contra projeto da central fotovoltaica Sophia

20 nov, 2025 - 09:02

A central solar fotovoltaica Sophia representa um investimento ronda os 590 milhões de euros.

A+ / A-

A associação ambientalista Zero deu um parecer desfavorável ao projeto da central fotovoltaica Sophia devido aos impactos a nível socioeconómico e ambiental subvalorizados pelo Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que contém deficiências, omissões graves e conclusões enviesadas.

No dia em que termina a consulta pública da central solar fotovoltaica Sophia, a Zero alertou, em comunicado enviado à agência Lusa, para “a enorme contestação que se está a gerar à volta deste megaprojeto poder criar um ambiente social desfavorável à aceitação das energias renováveis em Portugal”.

“A insistência no desenvolvimento de projetos caso a caso, que são a antítese do ordenamento do território, a ausência de envolvimento da população nas fases iniciais, a inexistência de partilha de benefícios com as populações locais e a desvalorização dos efeitos socioeconómicos e paisagísticos pode minar seriamente os objetivos de neutralidade climática estabelecidos para as próximas décadas”, vincou.

A central solar fotovoltaica Sophia abrange os municípios do Fundão, Idanha-a-Nova e Penamacor, no distrito de Castelo Branco, e representa um investimento ronda os 590 milhões de euros, para uma capacidade instalada de 867 MWp (Megawatt pico).

Trata-se de um projeto com 390 hectares de área ocupada por módulos fotovoltaicos, 435 hectares considerando todas as infraestruturas e um total de 1.734 hectares de área vedada.

A associação alertou que a enorme contestação gerada por este megaprojeto “pode ser apenas o início de uma bola de neve de contestação social e de litigância judicial contra os necessários investimentos em energias renováveis”.

“A Zero decidiu emitir um parecer desfavorável ao projeto Sophia devido aos impactes locais significativos, a nível socioeconómico e ambiental, subvalorizados por um EIA que contém deficiências e omissões graves e conclusões enviesadas”.

A associação sublinhou ainda que, desde 2020, tem chamado a atenção para a necessidade de ordenar as atividades de produção de energia renovável e identificar áreas que evitem impactes significativos na paisagem, nos valores naturais e que beneficiem de aceitação social e de partilha de benefícios.

Os ambientalistas sustentam que a central Sophia representa o sintoma de uma estratégia de descarbonização desequilibrada.

“Portugal precisa de eliminar o consumo de combustíveis fósseis, mas o foco em mega-centrais pode estar a desvirtuar outras frentes necessárias da transição energética: aposta na eficiência energética, nas comunidades de energia e mobilidade”.

Para a Zero, sem um reequilíbrio estratégico, “a bola de neve da contestação social poderá crescer e vir a comprometer toda a transição energética que é absolutamente crucial”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?