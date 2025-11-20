Buscas por homem desaparecido na marina da Afurada em Gaia

Os mergulhadores dos Sapadores de Gaia e a Polícia Marítima estão a proceder hoje a buscas por um homem dado como desaparecido desde as 16:50, junto à marina da Afurada, em Gaia, revelou fonte da proteção civil. .

Segundo o comandante da capitania do Douro Rui Lampreia, o alerta foi dado pela esposa do desaparecido, de cidadania francesa, após ter sido visto pela última vez, na água. O casal tinha chegado àquela zona da foz do Douro, no âmbito de uma viagem de veleiro.

Nas buscas, que se irão prolongar até às 19:30, estão mergulhadores dos Sapadores de Vila Nova de Gaia e elementos da polícia marítima, acrescentou Rui Lampreia.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 18:35 participavam nas buscas 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

Segundo o comandante da capitania, caso o corpo não apareça, as buscas serão retomadas na sexta-feira a partir das 08:30.