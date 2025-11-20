Centro Colombo é "seguro". Vistoria da Câmara contraria denúncias

A Câmara de Lisboa realizou uma vistoria técnica no Centro Comercial Colombo, após denúncias quanto à degradação de vários pilares, tendo sido verificado que a normal utilização do espaço não está comprometida, informou esta quinta-feira o município. A associação de moradores Vizinhos em Lisboa denunciou o risco estrutural do edifício do Centro Colombo, em particular num dos pilares do centro comercial, e exigiu uma vistoria urgente por parte da Câmara Municipal devido ao "potencial risco para a segurança pública", e de outras entidades. Várias imagens circularam também nas redes sociais. Na quarta-feira, a direção do Colombo, localizado na freguesia de Carnide e considerado o maior do país, com cerca de 120 mil metros quadrados e mais de 300 lojas, garantiu a segurança de toda a estrutura do espaço. Em resposta à Lusa, desta quinta-feira, a autarquia lisboeta disse que o Serviço Municipal de Proteção Civil teve conhecimento da situação através de vários canais e denúncias, tendo contactado de imediato a administração do centro comercial e procedido a uma vistoria técnica para avaliação. No âmbito da vistoria, verificou-se, segundo a autarquia, "que esta não conformidade não compromete a normal utilização do espaço, tendo sido, contudo, recomendada a realização de estudos e ensaios por entidade credenciada, de modo a validar a integridade estrutural".

Foi elaborado o respetivo relatório técnico resultante da análise da equipa de engenharia do Serviço Municipal de Proteção Civil. O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa também esteve presente no local. Na quarta-feira, a direção do espaço disse que "a estrutura do Centro Colombo é integralmente segura, encontrando-se a sua estabilidade e desempenho estrutural plenamente garantidos". A associação Vizinhos em Lisboa expôs fotografias que considera que comprovam a "degradação estrutural visível em vários pilares e elementos de betão" do estabelecimento comercial, incluindo "zonas lascadas, perda de material e a presença de materiais improvisados, como fita adesiva, aplicados diretamente sobre os pilares". "Ao mesmo tempo, estão a ser instalados revestimentos opacos que podem ocultar sinais críticos de fissuração ou fragilidade. Sendo o Colombo um dos espaços de maior afluência da cidade, a situação levanta sérias questões de segurança pública", alertou.