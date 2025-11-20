Centro Colombo é "seguro". Vistoria da Câmara contraria denúncias

20 nov, 2025 - 13:39 • Lusa
A Câmara de Lisboa realizou uma vistoria técnica no Centro Comercial Colombo, após denúncias quanto à degradação de vários pilares, tendo sido verificado que a normal utilização do espaço não está comprometida, informou esta quinta-feira o município.
A associação de moradores Vizinhos em Lisboa denunciou o risco estrutural do edifício do Centro Colombo, em particular num dos pilares do centro comercial, e exigiu uma vistoria urgente por parte da Câmara Municipal devido ao "potencial risco para a segurança pública", e de outras entidades. Várias imagens circularam também nas redes sociais.
Na quarta-feira, a direção do Colombo, localizado na freguesia de Carnide e considerado o maior do país, com cerca de 120 mil metros quadrados e mais de 300 lojas, garantiu a segurança de toda a estrutura do espaço.
Em resposta à Lusa, desta quinta-feira, a autarquia lisboeta disse que o Serviço Municipal de Proteção Civil teve conhecimento da situação através de vários canais e denúncias, tendo contactado de imediato a administração do centro comercial e procedido a uma vistoria técnica para avaliação.
No âmbito da vistoria, verificou-se, segundo a autarquia, "que esta não conformidade não compromete a normal utilização do espaço, tendo sido, contudo, recomendada a realização de estudos e ensaios por entidade credenciada, de modo a validar a integridade estrutural".
Lisboa
Corrigido com fita adesiva e outros materiais, a d(...)
Foi elaborado o respetivo relatório técnico resultante da análise da equipa de engenharia do Serviço Municipal de Proteção Civil.
O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa também esteve presente no local.
Na quarta-feira, a direção do espaço disse que "a estrutura do Centro Colombo é integralmente segura, encontrando-se a sua estabilidade e desempenho estrutural plenamente garantidos".
A associação Vizinhos em Lisboa expôs fotografias que considera que comprovam a "degradação estrutural visível em vários pilares e elementos de betão" do estabelecimento comercial, incluindo "zonas lascadas, perda de material e a presença de materiais improvisados, como fita adesiva, aplicados diretamente sobre os pilares".
"Ao mesmo tempo, estão a ser instalados revestimentos opacos que podem ocultar sinais críticos de fissuração ou fragilidade. Sendo o Colombo um dos espaços de maior afluência da cidade, a situação levanta sérias questões de segurança pública", alertou.
Situação foi prontamente resolvida sem ser necessá(...)
Em resposta à agência Lusa, a direção referiu que "o pilar cuja imagem tem circulado nas últimas horas está em perfeitas condições de segurança, não representando qualquer risco para a utilização do edifício".
"Não existe qualquer fratura, fissura ou dano no betão. O efeito visível nas fotografias e vídeos resulta de um desalinhamento no revestimento do pilar, não estando em causa a função estrutural do mesmo", acrescentou, reforçando que a solidez estrutural do pilar em questão sempre foi garantida pelos técnicos do centro comercial.
De forma proativa, a direção do Centro Colombo solicitou pareceres independentes junto de entidades especializadas em estruturas, destacando "a avaliação do LNEC -- Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que confirma que não se constatam fissuras ou desagregação do betão do pilar ou da laje, pelo que não existe qualquer rotura mecânica do pilar, nem risco de destacamento e queda de materiais".
"Conclui, assim, que não há nenhum perigo para a circulação de pessoas e bens", adiantou.
No mesmo sentido, o Centro Colombo pediu uma avaliação por parte do gabinete de Engenharia Adão da Fonseca - Engenheiros Consultores, Lda., que também "confirma a plena estabilidade funcional da estrutura, sublinhando, mais uma vez, que não existe qualquer risco para pessoas e bens".