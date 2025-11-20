Concentrações e marcha marcadas para Almada, Setúbal e Barreiro em defesa do SNS

Várias comissões de utentes marcaram para sábado, à mesma hora, duas concentrações e uma marcha em Almada, Setúbal e Barreiro, em defesa do Serviço Nacional de Saúde. A iniciativa é feita em conjunto com a União de Sindicatos de Setúbal/CGTP IN.

"Não podemos permitir o encerramento de urgências e valências nos Hospitais da Península. É urgente contratar mais trabalhadores, investir e valorizar o Serviço Nacional de Saúde", referem as estruturas num apelo à participação das populações nas iniciativas marcadas para as 10:00 de sábado.

Na cidade de Setúbal, a concentração está prevista para junto ao Hospital de S. Bernardo. Já em Almada, a concentração está marcada para a Praça Urbano Tavares Rodrigues, no Feijó, e tem como protesto a exigência da construção imediata do Centro de Saúde do Feijó.

Segundo a Comissão de Utentes da Saúde do Concelho de Almada (CUSCA), o Centro de Saúde de Santo António, no Laranjeiro, serve desde 2013 dois territórios (Laranjeiro e Feijó), com instalações que não permitem prestar um serviço de qualidade, "na medida em que são manifestamente insuficientes para responder ao número de utentes das duas freguesias".

Em comunicado, a comissão de utentes explica que quando a Unidade do Laranjeiro foi construída, foi com o compromisso de no Feijó também ser edificado um Centro de Saúde, tendo a Câmara Municipal de Almada cedido um terreno localizado na Praça Urbano Tavares Rodrigues.

Em 2019 foi constituída uma plataforma "Pela construção do Centro de Saúde no Feijó", acompanhada de uma petição, apresentada em reunião plenária da Assembleia da República (AR) em 18 de junho de 2020 e, no dia 3 de dezembro de 2021, o parlamento publicou em Diário da República uma resolução que recomenda ao Governo a sua construção em tempo útil.