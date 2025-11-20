DCIAP omitiu escutas com António Costa durante cinco anos

António Costa foi intercetado em 22 escutas telefónicas no âmbito da Operação Influencer, entre 2020 e 2022, mas essas gravações só foram enviadas ao Supremo Tribunal de Justiça em 2024, quando o tribunal já não tinha competência legal para as validar. A notícia é avançada pelo “Diário de Notícias” esta quinta-feira.

A Renascença pediu esclarecimentos à PGR, mas ainda não obteve resposta.

As escutas, que envolvem os arguidos João Galamba e Diogo Lacerda Machado, bem como o ex-ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, nunca foram apresentadas ao Supremo nem ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) dentro dos prazos legais. Algumas dessas conversas remontam a 2020, ou seja, há cinco anos.

O TCIC, que esta quinta-feira notificou as defesas da sua decisão, declarou ter o seu “poder jurisdicional esgotado”, uma vez que a apresentação tardia inviabiliza qualquer decisão judicial válida.

O Supremo, por sua vez, já se tinha pronunciado no mesmo sentido, alegando que António Costa, não sendo já primeiro-ministro, deixa de estar sob a sua alçada para este efeito.

A lei exige que escutas a titulares de cargos políticos de topo, como o primeiro-ministro, sejam submetidas ao Supremo no prazo de 48 horas após a sua recolha e renovadas quinzenalmente. O incumprimento desta norma pode transformar estas escutas em prova proibida, o que comprometeria parte da investigação.

Num despacho agora tornado público, o DCIAP reconhece que as escutas estavam nos autos, mas “por motivos que não descortinámos, algumas delas não tenham sido identificadas” para validação junto do Supremo, conforme exige o Código de Processo Penal.