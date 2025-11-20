Ouvir
DCIAP omitiu escutas com António Costa durante cinco anos

20 nov, 2025 - 22:15 • Redação

Mais de duas dezenas de escutas com António Costa foram omitidas pelo DCIAP durante anos. Só em 2024 chegaram ao Supremo, que já não tem competência para as validar, avança o “Diário de Notícias”.

António Costa foi intercetado em 22 escutas telefónicas no âmbito da Operação Influencer, entre 2020 e 2022, mas essas gravações só foram enviadas ao Supremo Tribunal de Justiça em 2024, quando o tribunal já não tinha competência legal para as validar. A notícia é avançada pelo “Diário de Notícias” esta quinta-feira.

A Renascença pediu esclarecimentos à PGR, mas ainda não obteve resposta.

As escutas, que envolvem os arguidos João Galamba e Diogo Lacerda Machado, bem como o ex-ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, nunca foram apresentadas ao Supremo nem ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) dentro dos prazos legais. Algumas dessas conversas remontam a 2020, ou seja, há cinco anos.

O TCIC, que esta quinta-feira notificou as defesas da sua decisão, declarou ter o seu “poder jurisdicional esgotado”, uma vez que a apresentação tardia inviabiliza qualquer decisão judicial válida.

O Supremo, por sua vez, já se tinha pronunciado no mesmo sentido, alegando que António Costa, não sendo já primeiro-ministro, deixa de estar sob a sua alçada para este efeito.

A lei exige que escutas a titulares de cargos políticos de topo, como o primeiro-ministro, sejam submetidas ao Supremo no prazo de 48 horas após a sua recolha e renovadas quinzenalmente. O incumprimento desta norma pode transformar estas escutas em prova proibida, o que comprometeria parte da investigação.

Num despacho agora tornado público, o DCIAP reconhece que as escutas estavam nos autos, mas “por motivos que não descortinámos, algumas delas não tenham sido identificadas” para validação junto do Supremo, conforme exige o Código de Processo Penal.

