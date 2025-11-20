🔴 Em direto: Conferência saúde oral e longevidade

20 nov, 2025 - 09:50
Sabia que quase 70% dos portugueses têm falta de dentes naturais?
Os números mais recentes do Barómetro da Saúde Oral 2025 da Ordem dos Médicos Dentistas revelam a dimensão de um problema que cresce com o avanço da idade e que tem impacto direto na nutrição, autoestima e qualidade de vida de milhões de portugueses.
Ao mesmo tempo, a inovação tecnológica está a transformar a forma como se encara o envelhecimento dentário, tornando os tratamentos mais rápidos, confortáveis e personalizados.
É neste contexto que a Médis, em parceria com a Renascença, organiza a conferência “ O Poder do Terceiro Sorriso – A Saúde Oral e a Longevidade em Debate ”.
O encontro apresenta, em primeira mão, o estudo “ A Relação entre a Saúde Oral e a Qualidade de Vida da População Idosa em Portugal ”, desenvolvido pela Médis em parceria com o Fórum Saúde XXI, que demonstra de forma clara a ligação entre a saúde oral e uma longevidade ativa.
O estudo destaca como a perda dentária, a má adaptação das próteses e a negligência dos cuidados preventivos têm impacto direto na nutrição, na autoestima e na saúde geral.
Além da apresentação do estudo, a conferência reúne alguns dos maiores especialistas nacionais em saúde oral, envelhecimento e políticas públicas, para debater como os cuidados dentários podem ser integrados numa visão mais ampla de envelhecimento saudável e digno.
A sessão de abertura estará a cargo de Miguel Telo de Arriaga, da Direção-Geral da Saúde.
Esta iniciativa insere-se no compromisso da Médis em fomentar a literacia em saúde e criar espaços de debate sobre temas que impactam diretamente a qualidade de vida e o envelhecimento ativo em Portugal.
10h00 - Mensagem de boas-vindas
10h20 - Apresentação do Estudo A relação entre a saúde oral e a qualidade de vida da população idosa em Portugal
Pedro Serra Pinto (Fundador e Diretor Executivo do Fórum Saúde XXI)
10h40 - Keynote Speaker
Miguel Stanley (DDS, Fundador & Diretor Clínico da White Clinic)
Tema: Da medicina dentária tradicional à moderna - o impacto da evolução na saúde e longevidade da população idosa portuguesa
10h55 - Coffee Break
11h10 - Mesa Redonda
Tema: Como podem os cuidados de saúde oral contribuir para uma terceira idade mais saudável
- Adalberto Campos Fernandes (Chairman Fórum Saúde XXI)
- Cristiana Araújo (Diretora Clínica da ONGD Mundo a Sorrir)
- Ricardo Rio (Ex Presidente da Câmara Municipal de Braga)
12h15 - Encerramento
Eduardo Consiglieri Pedroso (Chief Healthcare Officer do Grupo Ageas Portugal)