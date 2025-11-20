🔴 Em direto: Conferência saúde oral e longevidade



Sabia que quase 70% dos portugueses têm falta de dentes naturais?

E que mais de metade desconhece que o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza consultas de medicina dentária?

Os números mais recentes do Barómetro da Saúde Oral 2025 da Ordem dos Médicos Dentistas revelam a dimensão de um problema que cresce com o avanço da idade e que tem impacto direto na nutrição, autoestima e qualidade de vida de milhões de portugueses.





A saúde oral, um problema grave da população idosa

Portugal está a envelhecer e, com esse envelhecimento, chegam novos desafios para a saúde, a autonomia e o bem-estar dos mais velhos. Entre eles, há um que é muitas vezes ignorado, mas que é fundamental para um envelhecimento digno e de qualidade: a saúde oral.

Mais do que uma questão estética, ter uma boa saúde oral é essencial para comer bem, falar com confiança e manter uma vida ativa e saudável até mais tarde.

Os dados mais recentes recolhidos em Portugal pela Ordem dos Médicos Dentistas mostram que 66,7% dos portugueses têm ausência de, pelo menos, um dente natural e que cerca de 2,9 milhões de pessoas vivem com seis ou mais dentes em falta. Estes números são especialmente preocupantes na população idosa, em que a perda dentária e a dificuldade de acesso a cuidados especializados se tornam barreiras reais à sua saúde e à sua integração social.

Ao mesmo tempo, a inovação tecnológica está a transformar a forma como se encara o envelhecimento dentário, tornando os tratamentos mais rápidos, confortáveis e personalizados.

É neste contexto que a Médis, em parceria com a Renascença, organiza a conferência “ O Poder do Terceiro Sorriso – A Saúde Oral e a Longevidade em Debate ”.

O encontro apresenta, em primeira mão, o estudo “ A Relação entre a Saúde Oral e a Qualidade de Vida da População Idosa em Portugal ”, desenvolvido pela Médis em parceria com o Fórum Saúde XXI, que demonstra de forma clara a ligação entre a saúde oral e uma longevidade ativa.

O estudo destaca como a perda dentária, a má adaptação das próteses e a negligência dos cuidados preventivos têm impacto direto na nutrição, na autoestima e na saúde geral.

Além da apresentação do estudo, a conferência reúne alguns dos maiores especialistas nacionais em saúde oral, envelhecimento e políticas públicas, para debater como os cuidados dentários podem ser integrados numa visão mais ampla de envelhecimento saudável e digno.

Entre os participantes estarão Miguel Pavão, Adalberto Campos Fernandes, Mariana Dolores e Ricardo Rio, com Miguel Stanley como keynote speaker.

A sessão de abertura estará a cargo de Miguel Telo de Arriaga, da Direção-Geral da Saúde.

Esta iniciativa insere-se no compromisso da Médis em fomentar a literacia em saúde e criar espaços de debate sobre temas que impactam diretamente a qualidade de vida e o envelhecimento ativo em Portugal.





Consulte aqui o Programa:

10h00 - Mensagem de boas-vindas

Miguel Telo de Arriaga (Diretor da Direção de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde da DGS)

10h20 - Apresentação do Estudo A relação entre a saúde oral e a qualidade de vida da população idosa em Portugal

Pedro Serra Pinto (Fundador e Diretor Executivo do Fórum Saúde XXI)

10h40 - Keynote Speaker

Miguel Stanley (DDS, Fundador & Diretor Clínico da White Clinic)

Tema: Da medicina dentária tradicional à moderna - o impacto da evolução na saúde e longevidade da população idosa portuguesa

10h55 - Coffee Break

11h10 - Mesa Redonda

Tema: Como podem os cuidados de saúde oral contribuir para uma terceira idade mais saudável

- Miguel Pavão (Médico Dentista e Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas)