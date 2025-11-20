Figueira da Foz avança com criação de polícia municipal em 2026

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, disse esta quinta-feira que, em 2026, o município vai criar um corpo de polícia municipal com um efetivo que deverá rondar os 25 elementos.

Na sessão de Câmara de hoje de manhã, a autarquia aprovou, por unanimidade, autorizar o início do procedimento para elaboração do novo projeto de regulamento de organização e funcionamento da polícia municipal.

"Cada vez tenho menos dúvidas de que precisamos desta força para cumprir as posturas e regulamentos municipais e ter mais autoridade na rua", justificou o presidente do município, Pedro Santana Lopes.

O autarca salientou que a criação da polícia municipal, prevista há cerca de duas décadas, em nada desmerece o trabalho da PSP e da GNR, que "têm sido impecáveis na resposta".

"Há cerca de 20 anos demos início a este projeto, porque já na altura fazia sentido e por carência de efetivos das forças de segurança na zona urbana para assegurar a resposta devida aos problemas, como o trânsito, ocupação de espaço público e questões urbanísticas", disse.

Salientando que se trata de um encargo que "não é negligenciável", Santana Lopes admitiu que o esforço financeiro da autarquia possa atingir os dois milhões de euros por ano, para um efetivo de 25 elementos, sem contar com o investimento inicial.

O presidente da Câmara da Figueira da Foz adiantou ainda que aquela força de segurança deverá ser instalada junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores, no futuro Centro Municipal de Proteção Civil.

Em nome dos dois vereadores do PS, João Paulo Rodrigues manifestou-se a favor da criação da polícia municipal, que atue em proximidade e liberte os agentes da PSP para outras tarefas.

Também o único vereador do Chega, Hugo Fresta, votou favoravelmente o procedimento para elaboração do novo projeto de regulamento de organização e funcionamento, ressalvando, no entanto, que se continue a lutar pelo reforço de efetivos na PSP e GNR.