Funcionárias de saúde detidas em rede de imigração ilegal foram suspensas de funções

As duas funcionárias de uma unidade de saúde familiar (USF) detidas pela Polícia Judiciária (PJ), no âmbito da investigação a uma rede de imigração ilegal, foram suspensas de funções e vão aguardar julgamento em liberdade, disse fonte policial.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Diretoria do Centro da PJ explicou que as duas mulheres, de 40 e 54 anos, foram ouvidas por um juiz no Tribunal Central de Investigação Criminal, em Lisboa, tendo-lhes sido decretada a suspensão das funções que exerciam na USF de uma localidade do município de Ovar, distrito de Aveiro.

As suspeitas prestaram ainda termo de identidade e residência e irão aguardar o desenrolar do processo em liberdade, embora proibidas de contactar uma com a outra e com os restantes arguidos no caso, a operação "Gambérria", que levou ao desmantelamento de um grupo criminoso organizado suspeito da prática reiterada de crimes de auxílio à imigração ilegal em Portugal.

Em informação adiantada na quarta-feira, a Diretoria do Centro da PJ, que lidera a investigação, vincou que as duas funcionárias administrativas terão realizado, a troco de vantagens financeiras, cerca de 10 mil inscrições fraudulentas de imigrantes no Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao longo de um ano e meio.