Funcionárias do centro de saúde de Cortegaça estão suspensas

20 nov, 2025 - 09:25 • Redação
Estão suspensas de funções as funcionárias do Ministério da Saúde que inscreveram no SNS milhares de imigrantes em situação ilegal.
De acordo com a CNN Portugal, as arguidas, funcionárias do centro de saúde de Cortegaça, ficam ainda proibidas de contactar entre se e com elementos da organização suspeita de auxílio à imigração ilegal.
A decisão foi tomada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, depois de as ter ouvido. As mulheres respondem por corrupção, além de auxílio à imigração ilegal e falsidade informática.
No âmbito da Operação “Gambérria”, já foram detidas 16 pessoas e constituídas arguidas outras 26, entre as quais sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares.