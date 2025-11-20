Ouvir
  • 20 nov, 2025
Operação Gambérria

Funcionárias do centro de saúde de Cortegaça estão suspensas

20 nov, 2025 - 09:25 • Redação

No âmbito da Operação Gambérria, já foram detidas 16 pessoas e constituídas arguidas outras 26, entre as quais sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares.

Estão suspensas de funções as funcionárias do Ministério da Saúde que inscreveram no SNS milhares de imigrantes em situação ilegal.

De acordo com a CNN Portugal, as arguidas, funcionárias do centro de saúde de Cortegaça, ficam ainda proibidas de contactar entre se e com elementos da organização suspeita de auxílio à imigração ilegal.

A decisão foi tomada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, depois de as ter ouvido. As mulheres respondem por corrupção, além de auxílio à imigração ilegal e falsidade informática.

  • 20 nov, 2025
