Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Conferência

Miguel Telo de Arriaga: Saúde oral tem "papel decisivo" no "envelhecimento ativo e saudável"

20 nov, 2025 - 10:30 • João Pedro Quesado

O "quarto estudo nacional para as doenças orais" vai permitir perceber "as áreas de intervenção estratégica" para criar "políticas de proximidade", indicou o responsável da DGS na conferência "O Poder do Terceiro Sorriso".

A+ / A-

A saúde oral tem "um papel absolutamente decisivo" no "envelhecimento ativo e saudável", defendeu esta quinta-feira Miguel Telo de Arriaga, responsável da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Na conferência da Renascença “O Poder do Terceiro Sorriso – A Saúde Oral e a Longevidade em Debate”, o diretor dos Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde da DGS afirmou que "a saúde oral tem um papel absolutamente decisivo em coisas tão relevantes e importantes que nos esquecemos que não é apenas a saúde oral por si".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"É a saúde oral que remete para as questões relacionadas com a capacidade de nos alimentarmos de forma correta e termos uma alimentação saudável", explicou, relacionando o Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável com o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. "Percebemos claramente que em Portugal, se temos algumas áreas em termos da saúde oral em que devemos apostar mais, a área das pessoas com mais idade e sobretudo menos diferenciada em termos económicos é uma área absolutamente central".

Apontando ao lançamento, "muito em breve", do "quarto estudo nacional para as doenças orais", Miguel Telo de Arriaga indicou que vai ser possível "perceber quais as áreas de intervenção estratégica" para criar "políticas de proximidade", e "intervenções que permitam chegar até às pessoas".

O novo programa prevê "consultas de proximidade dentro" das Unidades Locais de Saúde", e também "dentro do que eram as unidades de saúde de proximidade que existam dentro do nosso país", segundo o responsável da DGS, que referiu ainda "o cheque dentista e o alargamento a faixas etárias distintas".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?