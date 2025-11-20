Miguel Telo de Arriaga: Saúde oral tem "papel decisivo" no "envelhecimento ativo e saudável"

A saúde oral tem "um papel absolutamente decisivo" no "envelhecimento ativo e saudável", defendeu esta quinta-feira Miguel Telo de Arriaga, responsável da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Na conferência da Renascença “O Poder do Terceiro Sorriso – A Saúde Oral e a Longevidade em Debate”, o diretor dos Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde da DGS afirmou que "a saúde oral tem um papel absolutamente decisivo em coisas tão relevantes e importantes que nos esquecemos que não é apenas a saúde oral por si".

"É a saúde oral que remete para as questões relacionadas com a capacidade de nos alimentarmos de forma correta e termos uma alimentação saudável", explicou, relacionando o Plano de Ação do Envelhecimento Ativo e Saudável com o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. "Percebemos claramente que em Portugal, se temos algumas áreas em termos da saúde oral em que devemos apostar mais, a área das pessoas com mais idade e sobretudo menos diferenciada em termos económicos é uma área absolutamente central".

Apontando ao lançamento, "muito em breve", do "quarto estudo nacional para as doenças orais", Miguel Telo de Arriaga indicou que vai ser possível "perceber quais as áreas de intervenção estratégica" para criar "políticas de proximidade", e "intervenções que permitam chegar até às pessoas".

O novo programa prevê "consultas de proximidade dentro" das Unidades Locais de Saúde", e também "dentro do que eram as unidades de saúde de proximidade que existam dentro do nosso país", segundo o responsável da DGS, que referiu ainda "o cheque dentista e o alargamento a faixas etárias distintas".