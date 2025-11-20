Moedas quer cimeira entre Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e Governo

O presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa (CML) defendeu esta quinta-feira uma cimeira com a Área Metropolitana do Porto e o Governo para encontrar soluções rápidas para problemas comuns daqueles territórios que "fazem a maior parte da riqueza do país".

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e esta quinta-feira eleito presidente do CML, avançou com a intenção de uma primeira cimeira entre as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, com quem disse já ter falado, e o Governo, para discussão de vários temas.

O autarca da capital alertou para a necessidade de haver "soluções rápidas" para as áreas metropolitanas, "que fazem a maior parte da riqueza do país", frisando a importância do país no seu todo, mas sublinhando "os dois grandes motores, ou os motores do desenvolvimento económico do país".

Carlos Moedas salientou a importância da eleição do presidente da Câmara de Lisboa como presidente da Área Metropolitana de Lisboa (AML), considerando os três milhões de pessoas que nela residem, ou seja, "36% do produto interno bruto do país".

"Nós temos de ter uma ambição metropolitana, essa ambição é feita em muitas áreas. Por exemplo, na área da habitação, na área da proteção das pessoas em situação de . Aquilo que eu, como presidente da Câmara de Lisboa, lutei para que houvesse uma resposta metropolitana, posso agora, com os meus colegas, pôr em prática essa resposta", afirmou.