Moedas quer cimeira entre Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e Governo

20 nov, 2025 - 16:30 • Lusa
O presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa (CML) defendeu esta quinta-feira uma cimeira com a Área Metropolitana do Porto e o Governo para encontrar soluções rápidas para problemas comuns daqueles territórios que "fazem a maior parte da riqueza do país".
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e esta quinta-feira eleito presidente do CML, avançou com a intenção de uma primeira cimeira entre as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, com quem disse já ter falado, e o Governo, para discussão de vários temas.
O autarca da capital alertou para a necessidade de haver "soluções rápidas" para as áreas metropolitanas, "que fazem a maior parte da riqueza do país", frisando a importância do país no seu todo, mas sublinhando "os dois grandes motores, ou os motores do desenvolvimento económico do país".
Carlos Moedas salientou a importância da eleição do presidente da Câmara de Lisboa como presidente da Área Metropolitana de Lisboa (AML), considerando os três milhões de pessoas que nela residem, ou seja, "36% do produto interno bruto do país".
"Nós temos de ter uma ambição metropolitana, essa ambição é feita em muitas áreas. Por exemplo, na área da habitação, na área da proteção das pessoas em situação de . Aquilo que eu, como presidente da Câmara de Lisboa, lutei para que houvesse uma resposta metropolitana, posso agora, com os meus colegas, pôr em prática essa resposta", afirmou.
Carlos Moedas frisou também a importância dos transportes na AML, "uma área crucial", considerando que deve haver uma ligação também "muito grande" entre a maior empresa de transportes da Área Metropolitana, a Carris Metropolitana e a Carris e a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML)".
Carlos Moedas salientou, ainda, que irá beneficiar da sua experiência de cinco anos enquanto Comissário Europeu para ajudar na aproximação da AML à Europa, com a possibilidade de haver "uma ou duas pessoas em Bruxelas" que trabalhem na seleção dos fundos europeus.
"Espero conseguir ajudar nessa ligação, muito importante para a Área Metropolitana, para muitos dos municípios que aqui hoje são representados e que têm necessidade desses fundos europeus. Daquilo que eu posso prometer aos meus colegas é ter também aqui uma atividade mais internacional a nível daquilo que é o meu conhecimento da União Europeia", asseverou.