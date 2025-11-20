Montenegro diz não ter "nenhuma intenção de prejudicar direitos dos trabalhadores”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, continua a não entender a greve geral, mas disse esta quinta-feira não ter "nenhuma intenção de prejudicar os direitos dos trabalhadores", na cerimónia de entrega do estatuto PME Excelência 2024, em Guimarães.

A revisão da lei laboral está nas mãos do Governo e Montenegro admitiu envolver-se diretamente na negociação com a UGT, CGTP e outros sindicatos laborais relacionados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Perante a ameaça de greve geral e a possibilidade de recomeçar as negociações até dia 11 de dezembro – data anunciada no pré-aviso de paralisação –, as mudanças na lei pretendem aumentar a produtividade e o crescimento económico. Montenegro sublinha a necessidade de uma reforma profunda na lei laboral para tornar o país mais competitivo.

“Queremos que a legislação laboral seja suficientemente flexível para estimular o crescimento económico e para favorecer a produtividade dos trabalhos”, anunciou o primeiro-ministro.





