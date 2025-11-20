"Muitas famílias não têm capacidade financeira para suportar custos com tratamentos dentários"

"Muitas famílias, sobretudo famílias com rendimentos mais baixos, não têm capacidade financeira para suportar os custos com tratamentos dentários ", afirma, referindo que a medicina dentária continua a ser um "parente pobre" do Estado ao lado da medicina.

Para o fundador e diretor executivo do Fórum Saúde XXI, Pedro Serra Pinto, uma das grandes causas é a "necessidade de suportar diretamente os custos dos tratamentos", que leva muitas famílias com menos capacidade financeira a não procurar os cuidados de saúde oral.

A investigação reúne vários artigos científicos e relatórios técnicos e apresenta números: dois em cada três portugueses tem ausência de, pelo menos um dente natural . E cerca de 2,9 milhões de pessoas vivem com seis ou mais dentes em falta - ou seja, cerca de um em cada quatro portugueses. E os números excluem os dentes do siso.

A saúde oral dos portugueses está abaixo da média europeia e um dos "fatores críticos" que contribui para o problema é a "desigualdade no acesso" a dentistas e tratamentos dentários.

O estudo, que teve como objetivo identificar os principais problemas de saúde oral de idosos, como afetam o seu bem-estar e analisar o impacto da perda dentária e do uso de próteses, junta ainda várias recomendações para a promoção da saúde oral na terceira idade.

Na conferência realizada no auditório da Renascença, o responsável do Fórum Saúde XXI lembrou alguns dos efeitos da perda de dentes, como a exclusão social.

"Muitas vezes, com a perda de dentes, as pessoas podem isolar-se, sentir-se inseguras. Vai influenciar e dificultar a fala, cria um problema de relacionamento social. É por isso que algumas pessoas mais velhas que não têm dentes sentem dificuldade em comunicar e evitam ambientes em que têm de se expor", exemplificou Pedro Serra Pinto.

Entre as seis recomendações, o diretor executivo pediu a melhoria de acesso a cuidados de saúde oral no Serviço Nacional de Saúde, para "quebrar barreiras económicas" que impedem os portugueses de ter saúde oral, além de programas de prevenção e reabilitação oral em lares e unidades de cuidados continuados.

Pedro Serra Pinto pediu também um reforço da educação em saúde oral para idosos e cuidadores, a promoção de campanhas de sensibilização para a terceira idade e um compromisso político para a adoção de medidas sustentáveis e equitativas.