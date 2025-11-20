Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Eletricidade

Novos cortes de luz em três municípios no próximo domingo

20 nov, 2025 - 21:36 • Redação

Por razões de segurança, estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

A+ / A-

A E-REDES informa que, no próximo domingo, a 23 de novembro, vai proceder à interrupção programada no fornecimento de energia elétrica em quatro municípios. Estas interrupções pretendem corrigir situações de insegurança da rede e até prevenção de avarias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os municípios de Sintra, Lisboa e Loulé são os implicados no corte de luz. A operadora da rede portuguesa garante que o trabalho investido pretende "evitar as interrupções de fornecimento e, quando necessárias, minimizar a sua duração", lê-se na publicação do site.

Saiba que municípios e freguesias são afetadas

  • Sintra – União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem, das 05h00 às 11h00;
  • Lisboa – Freguesia do Parque das Nações, das 05h00 às 11h00;
  • Lisboa – Freguesia de Santa Maria Maior, das 05h00 às 11h00;
  • Faro – Freguesia de São Brás de Alportel, das 05h30 às 11h00.

Durante estas interrupções serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação da rede elétrica, sempre que estejam esgotadas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de outras instalações.

Por razões de segurança, a E-Redes aconselha que todas as instalações sejam consideradas permanentemente em tensão durante o período da intervenção.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 20 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?