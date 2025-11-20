Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ordem dos Advogados arquiva suspeitas contra Spinumviva

20 nov, 2025 - 19:15 • Redação

Ordem dos Advogados arquivou o processo que investigava suspeitas de procuradoria ilícita por parte da Spinumviva. Averiguação concluiu que não há provas do crime.

A+ / A-

A Ordem dos Advogados (OA) decidiu arquivar a averiguação à empresa Spinumviva, ligada à família do primeiro-ministro Luís Montenegro, por ausência de indícios do crime de procuradoria ilícita. A notícia é avançada pelo “Expresso” esta quinta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A investigação tinha sido aberta em março deste ano, por indicação da bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro, após suspeitas de que a empresa pudesse estar a exercer atos próprios de advogado, o que configura crime.

Na altura, a bastonária afirmou: "Se houver indícios do crime de procuradoria ilícita, comunicaremos os factos ao Ministério Público que é quem pode investigar."

No entanto, após oito meses de averiguações, uma ata de 28 páginas do Conselho Regional do Porto concluiu que "não foi possível encontrar indícios da prática do crime de procuradoria ilícita".

A deliberação teve por base a análise documental disponível e os esclarecimentos prestados pela empresa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?