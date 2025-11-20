Ordem dos Advogados arquiva suspeitas contra Spinumviva

A Ordem dos Advogados (OA) decidiu arquivar a averiguação à empresa Spinumviva, ligada à família do primeiro-ministro Luís Montenegro, por ausência de indícios do crime de procuradoria ilícita. A notícia é avançada pelo “Expresso” esta quinta-feira.

A investigação tinha sido aberta em março deste ano, por indicação da bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro, após suspeitas de que a empresa pudesse estar a exercer atos próprios de advogado, o que configura crime.

Na altura, a bastonária afirmou: "Se houver indícios do crime de procuradoria ilícita, comunicaremos os factos ao Ministério Público que é quem pode investigar."

No entanto, após oito meses de averiguações, uma ata de 28 páginas do Conselho Regional do Porto concluiu que "não foi possível encontrar indícios da prática do crime de procuradoria ilícita".

A deliberação teve por base a análise documental disponível e os esclarecimentos prestados pela empresa.