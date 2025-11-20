PJ deteve homem por tráfico de droga e de armas em Águeda

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Águeda, no distrito de Aveiro, um homem suspeito de traficar armas e estupefacientes, informou esta quinta-feira a força de segurança.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito, de 47 anos, foi detido no cumprimento de mandados de busca emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Águeda.

Segundo a Judiciária, os factos em investigação tiveram origem na transação comercial de uma arma de fogo proibida, no contexto de criminalidade ligada à venda de produto estupefaciente.

"No decorrer da operação em causa, foi apreendido haxixe, uma balança de precisão, diversas armas de fogo, uma pistola, um revólver, duas caçadeiras, bem como uma elevada quantidade de munições e mais de 12 mil euros em dinheiro", refere a mesma nota.

A PJ refere ainda que o detido tem "amplas referências e antecedentes criminais por crimes violentos cometidos com arma de fogo e de tráfico de estupefacientes".