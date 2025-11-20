Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Protesto

Professores juntam-se à greve geral de 11 de dezembro

20 nov, 2025 - 13:13 • Ana Kotowicz

Alterações que o Governo quer fazer ao Código do Trabalho seriam "um gravíssimo retrocesso civilizacional", argumenta a Fenprof.

A+ / A-

Os professores vão juntar-se à greve geral convocada pelas duas centrais sindicais para 11 de dezembro. Esta sexta-feira, a Fenprof entrega o pré-aviso de greve no Ministério da Educação.

Em comunicado, a federação de sindicatos considera que o anteprojeto de alteração à legislação laboral "é um grave ataque aos direitos dos trabalhadores" e, se aprovado, "constituiria um gravíssimo retrocesso civilizacional", com consequências para todos os setores da economia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

UGT nota "maior abertura" do Governo, mas greve geral mantém-se

Greve geral

UGT nota "maior abertura" do Governo, mas greve geral mantém-se

Depois de reunido com o Ministério do Trabalho, ce(...)

Além disso, a estrutura afeta à CGTP, considera que as propostas do Governo "acentuam a já forte desigualdade na relação de poder empregador-trabalhador", promovendo a desregulação das relações de trabalho.

Entre outras críticas, a Fenprof argumenta que as propostas mantêm os salários baixos, "incentivam a flexibilização descontrolada dos horários" e fragilizam a contratação coletiva.

A perda de direitos na maternidade e na paternidade e "um claro atentado à liberdade sindical e ao direito à greve" fazem parte dos motivos apontados para aderir ao protesto de dezembro.

Esta semana, também o secretário-geral da FNE, afirmou que a federação e os seus sindicatos estão “completamente alinhados com a decisão tomada pela UGT”.

Em declarações ao Jornal Económico. Pedro Barreiros recordou que a FNE (afeta à UGT) foi a primeira organização dentro da central sindical a mostrar-se publicamente contra as mudanças no pacote laboral, através da através da resolução “Contra o ataque aos direitos dos trabalhadores”, aprovada por unanimidade no Secretariado Nacional de 7 de novembro, em Lisboa.

Médicos juntam-se à greve geral contra o pacote laboral

Paralisação

Médicos juntam-se à greve geral contra o pacote laboral

No congresso da FNAM, ficou definido o apelo "à pa(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?