Professores juntam-se à greve geral de 11 de dezembro

20 nov, 2025 - 13:13 • Ana Kotowicz
Os professores vão juntar-se à greve geral convocada pelas duas centrais sindicais para 11 de dezembro. Esta sexta-feira, a Fenprof entrega o pré-aviso de greve no Ministério da Educação.
Em comunicado, a federação de sindicatos considera que o anteprojeto de alteração à legislação laboral "é um grave ataque aos direitos dos trabalhadores" e, se aprovado, "constituiria um gravíssimo retrocesso civilizacional", com consequências para todos os setores da economia.
Greve geral
Depois de reunido com o Ministério do Trabalho, ce(...)
Além disso, a estrutura afeta à CGTP, considera que as propostas do Governo "acentuam a já forte desigualdade na relação de poder empregador-trabalhador", promovendo a desregulação das relações de trabalho.
Entre outras críticas, a Fenprof argumenta que as propostas mantêm os salários baixos, "incentivam a flexibilização descontrolada dos horários" e fragilizam a contratação coletiva.
A perda de direitos na maternidade e na paternidade e "um claro atentado à liberdade sindical e ao direito à greve" fazem parte dos motivos apontados para aderir ao protesto de dezembro.
Esta semana, também o secretário-geral da FNE, afirmou que a federação e os seus sindicatos estão “completamente alinhados com a decisão tomada pela UGT”.
Em declarações ao Jornal Económico. Pedro Barreiros recordou que a FNE (afeta à UGT) foi a primeira organização dentro da central sindical a mostrar-se publicamente contra as mudanças no pacote laboral, através da através da resolução “Contra o ataque aos direitos dos trabalhadores”, aprovada por unanimidade no Secretariado Nacional de 7 de novembro, em Lisboa.
Paralisação
No congresso da FNAM, ficou definido o apelo "à pa(...)