Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Provedoria aponta falhas no acolhimento especializado de menores

20 nov, 2025 - 11:45 • Hugo Monteiro

Relatório sinaliza a "ausência de mecanismos de resposta em matéria de saúde mental" e aponta a falta de famílias de acolhimento.

A+ / A-

O Mecanismo Nacional de Prevenção, um órgão interno da Provedoria de Justiça, alerta para insuficiências no acolhimento de crianças e jovens vulneráveis com necessidades educativas e terapêuticas intensivas. Num relatório divulgado neste Dia Universal dos Direitos da Criança, o organismo defende um reforço dos mecanismos de proteção, ao mesmo tempo que aponta diversas falhas.

O documento aponta a "ausência de mecanismos de resposta em matéria de saúde mental", assim como a "ausência de respostas adequadas para jovens com quadros psiquiátricos graves", que tem levado a "acolhimentos prolongados incompatíveis" com escassez de recursos humanos e materiais destas instituições "para se substituírem a estruturas de saúde".

"Esta sobrecarga gera riscos tanto para os próprios jovens como para a comunidade residente, colocando em causa a função essencial de proteção", conclui.

Os principais fatores de risco identificados "assentam nas denominadas situações de perigo agravado'", também por causa da "coexistência de jovens com perfis muito diferenciados na mesma instituição".

O relatório deste Mecanismo da Provedoria de Justiça, diz, ainda, que entre os principais fatores de risco identificados está a "escassez de famílias de acolhimento", face à prioridade legal desta modalidade, assim como assinala "a insuficiente definição normativa das novas unidades específicas e as falhas na articulação interinstitucional".

Constrangimentos que "não só comprometem a efetividade das medidas de promoção e proteção, como também expõem crianças e jovens a riscos acrescidos, contrariando o princípio do seu superior interesse".

No estudo são, também, sinalizadas "limitações sérias no acesso a atividades culturais e desportivas regulares".

Já no capítulo das recomendações, o Mecanismo Nacional de Prevenção aponta a necessidade de reforçar o apoio às famílias em risco, assim como melhorar a articulação entre escolas, serviços de saúde, Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e serviços sociais. Aponta ainda a importância de melhorar a promoção e capacitação do acolhimento familiar.

O estudo resulta de visitas às cinco unidades residenciais de acolhimento especializado de crianças e jovens com necessidades educativas e/ou terapêuticas intensivas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 20 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?