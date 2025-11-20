Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Transportes

Ryanair encerra voos para os Açores. Governo regional "manifesta surpresa"

20 nov, 2025 - 12:03 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa

A companhia aérea de baixo custo encerra operação a partir de março. Secretaria regional fala em "comunicado extemporâneo".

A+ / A-

A Ryanair vai encerrar todos os voos para os Açores a partir de março de 2026, alegando as elevadas taxas aeroportuárias e "a inação do Governo", anunciou a companhia aérea de baixo custo esta quinta-feira.

A Ryanair acusa a ANA - Aeroportos de Portugal de ter uma "posição monopolista" no mercado.

Numa nota enviada à imprensa, a secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas "manifestou surpresa" com a posição assumida pela companhia área.

Ryanair "extemporânea"

"O comunicado emitido hoje é entendido como extemporâneo, contrariando inclusivamente notícias e declarações recentes do CEO da companhia em que afirmava a vontade de investir nos Açores e reativar a base operacional em Ponta Delgada", afirma o governo regional.

As autoridades açorianas reconhecem que "decorre um complexo processo de interação, que envolve várias entidades" e que há "questões alegadamente relacionadas com taxas aeroportuárias e ETS" a ser debatidas, mas que estas são "alheias à Região".

PS fala em "retrocesso brutal"

A deputada socialista açoriana Marlene Damião considerou hoje que a anunciada saída da Ryanair das rotas com os Açores constitui um "retrocesso brutal" para a mobilidade dos açorianos e um "duro golpe" para o turismo.
Numa nota de imprensa acompanhada de uma declaração áudio, a deputada da oposição refere que, "após 10 anos de operações durante todo o ano, uma das regiões mais remotas da Europa perde agora ligações diretas de baixo custo, nomeadamente para Lisboa e Porto, num contexto de custos aeroportuários elevados e inação política".

Chega pede esclarecimentos

Na sequência destes desenvolvimentos, o grupo parlamentar do Chega/Açores pediu esclarecimentos ao Governo dos Açores.

O líder parlamentar José Pacheco, afirma que o setor do turismo se vai "ressentir com esta decisão", que classifica de "retrocesso para os Açores".

O partido teme que a região fique dependente de um número reduzido de operadores e que os açorianos deixem "de ter escolha quando quiserem sair e entrar na região".

[Notícia atualizada às 14h10 com nota à imprensa da secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 20 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?