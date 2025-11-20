Ryanair encerra voos para os Açores. Governo regional "manifesta surpresa"

20 nov, 2025 - 12:03 • Miguel Marques Ribeiro com Lusa
A Ryanair vai encerrar todos os voos para os Açores a partir de março de 2026, alegando as elevadas taxas aeroportuárias e "a inação do Governo", anunciou a companhia aérea de baixo custo esta quinta-feira.
A Ryanair acusa a ANA - Aeroportos de Portugal de ter uma "posição monopolista" no mercado.
Numa nota enviada à imprensa, a secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas "manifestou surpresa" com a posição assumida pela companhia área.
"O comunicado emitido hoje é entendido como extemporâneo, contrariando inclusivamente notícias e declarações recentes do CEO da companhia em que afirmava a vontade de investir nos Açores e reativar a base operacional em Ponta Delgada", afirma o governo regional.
As autoridades açorianas reconhecem que "decorre um complexo processo de interação, que envolve várias entidades" e que há "questões alegadamente relacionadas com taxas aeroportuárias e ETS" a ser debatidas, mas que estas são "alheias à Região".
Na sequência destes desenvolvimentos, o grupo parlamentar do Chega/Açores pediu esclarecimentos ao Governo dos Açores.
O líder parlamentar José Pacheco, afirma que o setor do turismo se vai "ressentir com esta decisão", que classifica de "retrocesso para os Açores".
O partido teme que a região fique dependente de um número reduzido de operadores e que os açorianos deixem "de ter escolha quando quiserem sair e entrar na região".
[Notícia atualizada às 14h10 com nota à imprensa da secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas]