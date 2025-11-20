Ryanair encerra voos para os Açores. Governo regional "manifesta surpresa"

A Ryanair vai encerrar todos os voos para os Açores a partir de março de 2026, alegando as elevadas taxas aeroportuárias e "a inação do Governo", anunciou a companhia aérea de baixo custo esta quinta-feira.

A Ryanair acusa a ANA - Aeroportos de Portugal de ter uma "posição monopolista" no mercado.



Numa nota enviada à imprensa, a secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas "manifestou surpresa" com a posição assumida pela companhia área.

Ryanair "extemporânea"

"O comunicado emitido hoje é entendido como extemporâneo, contrariando inclusivamente notícias e declarações recentes do CEO da companhia em que afirmava a vontade de investir nos Açores e reativar a base operacional em Ponta Delgada", afirma o governo regional.



As autoridades açorianas reconhecem que "decorre um complexo processo de interação, que envolve várias entidades" e que há "questões alegadamente relacionadas com taxas aeroportuárias e ETS" a ser debatidas, mas que estas são "alheias à Região".

PS fala em "retrocesso brutal"

A deputada socialista açoriana Marlene Damião considerou hoje que a anunciada saída da Ryanair das rotas com os Açores constitui um "retrocesso brutal" para a mobilidade dos açorianos e um "duro golpe" para o turismo.

Numa nota de imprensa acompanhada de uma declaração áudio, a deputada da oposição refere que, "após 10 anos de operações durante todo o ano, uma das regiões mais remotas da Europa perde agora ligações diretas de baixo custo, nomeadamente para Lisboa e Porto, num contexto de custos aeroportuários elevados e inação política".

Chega pede esclarecimentos

Na sequência destes desenvolvimentos, o grupo parlamentar do Chega/Açores pediu esclarecimentos ao Governo dos Açores.

O líder parlamentar José Pacheco, afirma que o setor do turismo se vai "ressentir com esta decisão", que classifica de "retrocesso para os Açores".

O partido teme que a região fique dependente de um número reduzido de operadores e que os açorianos deixem "de ter escolha quando quiserem sair e entrar na região".

[Notícia atualizada às 14h10 com nota à imprensa da secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas]