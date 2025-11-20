Ouvir
Três sismos sentidos em cerca de duas horas na ilha Terceira nos Açores

20 nov, 2025 - 15:31 • Lusa

Os três eventos ocorreram num período de cerca de duas horas.

Três sismos de magnitudes 1,9, 2,0 e 2,6 na escala de Richter foram sentidos esta quinta-feira na ilha Terceira, nos Açores, revelou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O primeiro foi registado às 10h13 (11h13 em Lisboa), com magnitude 1,9 na escala de Richter e epicentro a cerca de 4 km a noroeste da freguesia de Santa Bárbara, na ilha Terceira.

Segundo o CIVISA, foi sentido com intensidade máxima III, na escala de Mercalli Modificada, em Santa Bárbara, no concelho de Angra do Heroísmo.

Às 10h35 (11h35 em Lisboa) foi registado um segundo sismo, com magnitude 2,0 na escala de Richter e epicentro a cerca de 5 km a nordeste de Santa Bárbara, sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Santa Bárbara.

O terceiro evento ocorreu às 12h26 (13h26 em Lisboa) e teve magnitude de 2,6 na escala de Richter, igualmente com epicentro a cerca de 5km a noroeste de Santa Bárbara.

Neste caso, foi sentido com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada, nas freguesias de Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, Doze Ribeiras, Serreta, Raminho e Altares, no concelho de Angra do Heroísmo, e na freguesia dos Biscoitos, no concelho de Praia da Vitória.

"Sistema vulcânico em fase de reativação"

Estes três sismos inserem-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.

No dia 6 de novembro, o Gabinete de Crise do CIVISA e do Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores (IVAR) elevou o nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara para V3, que significa "sistema vulcânico em fase de reativação".

A decisão teve por base "o incremento da atividade sísmica", com uma "tendência crescente" em relação aos primeiros meses do ano e o facto de, "embora pouco intensa", se continuar a registar "deformação crustal na área onde se desenvolve a crise sismovulcânica".

O nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara já tinha estado em V3 entre junho e dezembro de 2024, mas desde então mantinha-se em V2, que significa "sistema vulcânico em fase de instabilidade".

"Objetos suspensos baloiçam"

Desde junho de 2022 que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara se encontra "acima dos valores normais de referência", tendo o evento mais energético ocorrido em 14 de janeiro de 2024, com magnitude de 4,5 na escala de Richter.

A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo IVAR tem oito níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso e V7 erupção magmática ou hidromagmática em curso, com explosividade colossal a mega-colossal.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), num sismo com intensidade IV na escala de Mercalli Modificada, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Os objetos suspensos baloiçam, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem e os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem.

