Avaria de comboio interrompe circulação na linha Azul do Metro de Lisboa

21 nov, 2025 - 19:06 • Lusa
A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa encontra-se interrompida desde as 18:12, devido a avaria de um comboio na estação do Marquês de Pombal, não existindo previsão para o restabelecimento, disse à Lusa fonte da empresa.
Em declarações à agência Lusa, fonte do Metropolitano de Lisboa referiu que a circulação está interrompida em todo o percurso da linha Azul.
Segundo a mesma fonte, "dado o tipo de avaria é difícil prever a duração desta interrupção", ressalvando que se for muito prolongada será ponderada a circulação nalguns troços da linha, de forma a minimizar os impactos.
O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).